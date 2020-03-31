Start поможет фонду «Старость в радость»

В период карантина видеосервис START направит часть выручки от подписки в фонд «Старость в радость», помогающий жильцам домов престарелых. Артисты, которые снимались в проектах сервиса, примут участие в серии онлайн-встреч с подопечными фонда, где прочитают им стихи, споют песни и проведут время за душевными разговорами.

В условиях эпидемии одна из самых уязвимых категорий – пожилые люди, особенно подопечные домов престарелых. Средств дезинфекции, одноразовых масок и перчаток, лекарств, подгузников там часто не хватает, а сейчас они нужны как никогда. Но поток пожертвований из-за кризиса сокращается, а волонтеры, радовавшие бабушек и дедушек вниманием, разговорами и душевным теплом, не могут посещать их из-за карантина. Посещения родственников тоже запрещены, а значит, подопечные остаются в одиночестве и изоляции.

Вместе с фондом «Старость в радость» START поддержит бабушек и дедушек в период карантина: сейчас на приобретение средств гигиены и дезинфекции, а также на оплату труда дополнительного персонала, который фонд нанимает в дома престарелых и для помощи пожилым людям на дому, необходимо по меньшей мере 2,5 миллиона рублей, которые START перечислит фонду. Первые средства поступят в фонд уже в начале апреля. START продолжит поддерживать «Старость в радость» взносами и волонтерским участием в течение следующих двух месяцев.

Каждый четверг обязанности волонтеров будут брать на себя звезды наших сериалов. По видеосвязи – в рамках акции фонда «Мы рядом» – они поговорят с бабушками и дедушками, узнают их истории, расскажут свои и поддержат их в это непростое время.

Первыми «видеоволонтерами» станут Максим Лагашкин («Шторм», «257 причин, чтобы жить») и его жена, актриса Екатерина Стулова. Уже в этот четверг, 2 апреля, они свяжутся с подопечными фонда. Также волонтерами станут Никита Ефремов, Дарья Мороз, Юлия Снигирь и другие актеры, которые принимают участие в проектах START.

«Сейчас особенно важно помочь тем, кто в зоне риска и не может позаботиться о себе. Став партнером фонда «Старость в радость», мы вместе с нашими подписчиками и актерами проектов START получили возможность поддержать пожилых людей, тех, кому в период пандемии и карантина особенно нужны помощь и защита, – говорит генеральный директор видеосервиса Юлия Миндубаева. − Помочь можно и напрямую самыми разными способами – записавшись в видеоволонтеры, организовав помощь одиноким бабушкам и дедушкам в своем регионе или выбрав любую другую инициативу. Способов очень много, давайте поддержим фонд и его подопечных вместе!»

«Сейчас, когда весь мир в тревоге, важно быть рядом с теми, кто оказался в вынужденной изоляции и напуган. Пожилые люди склонны верить всему, что говорят по телевизору, и всегда думать о худшем, примеряя на себя. А тут еще учреждения закрыты на вход, выход в город. Опять же, по понятным и правильным причинам, − говорит директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. − Время сейчас непростое, с моральной точки зрения особенно. Выход – сплотиться и обеспечить жителям и сотрудникам каждого из домов-интернатов наше присутствие и поддержку. Прежде всего – моральную, психологическую поддержку: режим карантина нарушать нельзя ни в коем случае! Ни один человек из проживающих и персонала не должен остаться без связи с внешним миром. И этот мир сейчас – мы».

Благотворительный фонд «Старость в радость» был создан в 2011 году. Он вырос из одноименного волонтерского движения, главной задачей которого было улучшение жизни пожилых людей в домах престарелых и уменьшение эмоционального вакуума, в котором оказываются старики после попадания в интернат. Сейчас фонд сотрудничает с 300 домами-интернатами в 20 регионах России. В его программах приняли участие более 20 000 волонтеров. Это крупнейшая некоммерческая организация России, занимающаяся помощью пожилым людям. Поддержать подопечных «Старость в радость» может любой человек, выбрав одну из программ фонда на официальном сайте: https://starikam.org.

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31.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: START