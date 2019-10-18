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Кинокомпании задолжали Минкультуры и Фонду кино около 400 млн рублей

Об этом рассказал министр культуры Владимир Мединский

Миникультуры и Фонд кино не могут получить от кинокомпаний около 400 млн рублей по контрактом, заключенным на господдержку кинопроизводства. Об этом после встречи президента РФ Владимира Путина с выпускниками ВГИК им С. А. Герасимова рассказал журналистам министр культуры Владимир Мединский. При этом, по его словам, в этом году ведомству и Фонду удалось все-таки удалось вернуть в бюджет 700 млн рублей. Средства выплатили те кинокомпании, которые взяли деньги на кино и не сделали эти проекты. 

«Либо взяли деньги частично возвратные у Фонда кино, кино сделали отвратительное, его никто не посмотрел, не купил, но деньги они тоже не возвращают, хоть это и беспроцентная сумма», − добавил министр.

Владимир Мединский отметил, что ему хотелось бы принимать более жесткие меры к таким должникам, так как подобные кинокомпании дискредитируют рынок в целом. Сейчас к возврату средств привлекают и Генеральную прокуратуру. «Мы находимся в тесном контакте с Генпрокуратурой, и я уверен, что от ответственности не уйдет рано или поздно никто», − подчеркнул глава министерства.

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18.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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