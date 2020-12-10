Минкультуры рассчитывает, что за пять лет рынок кинопроката в России вырастет до 98 млрд рублей

Министерство культуры приняло пятилетний план развития российской киноиндустрии, подразумевающий увеличение ее основных показателей в несколько раз. Об этом рассказал замминистра культуры Максим Ксензов, выступая в рамках онлайн-конференции «Стандартизация цифрового кинопоказа и цифрового кино». В качестве отправной точки подсчетов взяли 2019 год.
Так, в новой «Стратегии развития киноиндустрии» прописано, что к 2025 году объем рынка кинодистрибуции предполагается увеличить на 78% (т.е. на 36 млрд рублей), до 98 млрд рублей в год. В Минкультуры рассчитывают, что посещаемость кинотеатров за будущие пять лет вырастет в 1,5 раза (с соответствующим увеличением уровня расходов на поход в кино у населения), обеспеченность жителей страны кинотеатрами вырастет до 75%, а доля российского кино стабильно установится на уровне не менее 30%.
Доходы киноиндустрии от кинопроката должны вырасти на 2% и составить 11 млрд рублей. Доходы от телевизионной дистрибуции − остаться на уровне 18 млн рублей. Доходы от OTT и платного телевидения − вырасти до 38 млрд рублей. Интересно, что весь объем рынка OTT-сервисов и платного телевидения за пять лет по плану должен вырасти до 245 млрд рублей, которые онлайн-видеосервисам обеспечат не менее 15 млн платящих пользователей (+3% к цифрам 2019 года) и не менее 100 млн пользователей рекламной модели потребления контента, а платному ТВ − не менее 50 млн подключенных домохозяйств (+10% к цифрам 2019 года).
Достигать всех этих показателей государство намерено с помощью значительного числа шагов по различным направлениям. Среди них, к примеру, есть следующие:
Государство намерено сохранять существующее количество проектов так называемого зрительского кино и анимации, при увеличении их средних бюджетов и процента окупившихся картин. В детско-юношеском сегменте надеются выйти на 15-20 отечественных кинорелизов в год (без учета анимации). Ожидается двукратный рост производства научно-популярного и документального контента. Кроме того, господдержка социально-значимых проектов, экспериментального контента и инфраструктуры к 2025 году должна увеличиться до 5 млрд рублей в год.
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10.12.2020 Автор: Артур Чачелов
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