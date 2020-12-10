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Минкультуры рассчитывает, что за пять лет рынок кинопроката в России вырастет до 98 млрд рублей

Максим Ксензов рассказал об некоторых положениях «Стратегии развития киноиндустрии»

Министерство культуры приняло пятилетний план развития российской киноиндустрии, подразумевающий увеличение ее основных показателей в несколько раз. Об этом рассказал замминистра культуры Максим Ксензов, выступая в рамках онлайн-конференции «Стандартизация цифрового кинопоказа и цифрового кино». В качестве отправной точки подсчетов взяли 2019 год.

Так, в новой «Стратегии развития киноиндустрии» прописано, что к 2025 году объем рынка кинодистрибуции предполагается увеличить на 78% (т.е. на 36 млрд рублей), до 98 млрд рублей в год. В Минкультуры рассчитывают, что посещаемость кинотеатров за будущие пять лет вырастет в 1,5 раза (с соответствующим увеличением уровня расходов на поход в кино у населения), обеспеченность жителей страны кинотеатрами вырастет до 75%, а доля российского кино стабильно установится на уровне не менее 30%. 

Доходы киноиндустрии от кинопроката должны вырасти на 2% и составить 11 млрд рублей. Доходы от телевизионной дистрибуции − остаться на уровне 18 млн рублей. Доходы от OTT и платного телевидения − вырасти до 38 млрд рублей. Интересно, что весь объем рынка OTT-сервисов и платного телевидения за пять лет по плану должен вырасти до 245 млрд рублей, которые онлайн-видеосервисам обеспечат не менее 15 млн платящих пользователей (+3% к цифрам 2019 года) и не менее 100 млн пользователей рекламной модели потребления контента, а платному ТВ − не менее 50 млн подключенных домохозяйств (+10% к цифрам 2019 года). 

Достигать всех этих показателей государство намерено с помощью значительного числа шагов по различным направлениям. Среди них, к примеру, есть следующие: 

  • субсидирование части процентов и хеджирование рисков при кредитовании кинобизнеса; 
  • субсидирование части стоимости кинобилетов для определенных групп посетителей (в т.ч. включение кинобилетов в соцпакеты сотрудников); 
  • создание сквозных программ лояльности для потребителей российского контента;
  • разработка новой стратегии борьбы с пиратством и контрафактом;
  • квотирование использования государственных студий при получении госсубсидий на создание фильмов;
  • стандартизация и сертификация сервисных услуг в кино, а также услуг по предоставлению в аренду оборудования и павильонов;
  • квотирование промороликов о российском кино;
  • квотирование доли российской кинопродукции во внутренних каналах продвижения ОТТ-платформ;
  • единое окно премьер российского кино на ОТТ;
  • субсидирование транзакций и подписок на библиотеки российской продукции;
  • субсидирование услуг онлайн-кинотеатров при подключении новых абонентов широкополосного Интернета;
  • компенсация части затрат телеканалам для создания программ о кино и индустрии;
  • субсидирование части расходов на лицензирование продукции и защиту интеллектуальной собственности и многое другое.    

Государство намерено сохранять существующее количество проектов так называемого зрительского кино и анимации, при увеличении их средних бюджетов и процента окупившихся картин. В детско-юношеском сегменте надеются выйти на 15-20 отечественных кинорелизов в год (без учета анимации). Ожидается двукратный рост производства научно-популярного и документального контента. Кроме того, господдержка социально-значимых проектов, экспериментального контента и инфраструктуры к 2025 году должна увеличиться до 5 млрд рублей в год.

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10.12.2020 Автор: Артур Чачелов

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