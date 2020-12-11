Европейские аналитики предрекли конец Золотого века доступного стриминга

Эксперты британской аналитической кампании Ampere Analysis сравнили темпы роста подписок в США и Западной Европе. Пандемия Covid-19 стимулировала интерес к стриминг-сервисам, заставив аудиторию активно подписываться на самые различные онлайн-кинотеатры. В то же время такие крупные игроки как Disney и WarnerMedia продолжают отзывать лицензии на свой продукт со сторонних площадок, чтобы стимулировать спрос на контент собственных платформ.
На текущий момент в пяти крупнейших западноевропейских странах у обычного домохозяйства в среднем насчитывается две подписки на различные онлайн-сервисы, а у каждого американского домохозяйства есть по четыре подписки. Объем SVOD-подписок в Америке за прошедшие 12 месяцев вырос почти вдвое − со 169 миллионов в 3 квартале 2019 года до 308 миллионов в 3 квартале 2020-го. Во многом это вызвано запуском новых сервисов: один только Disney+ имеет 40 миллионов американских подписчиков, в то время как Peacock и HBO Max набрали на двоих еще 45 миллионов. В итоге типичная американская семья сейчас имеет доступ к 90 000 часам контента, что эквивалентно примерно 10 годам непрерывного смотрения.
В Европе наблюдаются более медленные темпы роста, а крупные игроки вроде HBO Max и Peacock не зашли на многие ключевые рынки. Среднестатистическое британское домохозяйство имеет доступ примерно к 70 000 часам контента, что значительно превышают показатели немецких домохозяйств (примерно 33 000 часов) и французских (30 000 часов контента). Последнее стало возможно благодаря обширному британскому каталогу от Amazon.
Ampere Analysis отмечает, что Amazon и Netflix постепенно сокращают собственные каталоги по мере того как правообладатели отзывают свои лицензии. Например, американская библиотека Amazon сократилась на 6000 часов с 3 квартала 2019 года, а библиотека Hulu - на 12 000 часов с 2018 года. По мнению аналитиков Ampere Analysis, завершается период, когда подписка на один-два ключевых сервиса давала доступ к значительной части привлекательного контента.
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11.12.2020 Автор: Никита Никитин
Источник: digitaltveurope
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