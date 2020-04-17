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Выход фильма «Стрельцов» могут перенести на 2021 год

Алексей Учитель рассказал о разных вариантах дальнейшего выпуска картины

Создатели фильма СТРЕЛЬЦОВ и дистрибьюторы пока не могут определиться с новой датой выпуска картины. Рассматриваются варианты выхода фильма с Александром Петровым в главной роли летом и осенью 2020 года, и даже в 2021 году. Причем перенос на 2021-й пока кажется самым вероятным.

«Осенью будет толкучка голливудских картин, хотя СТРЕЛЬЦОВ и может поучаствовать в этом соревновании, − говорит продюсер фильма и глава студии «Рок» Алексей Учитель. − Но пока мы думаем о передвижении релиза ровно на год, поскольку и чемпионат Европы сдвинулся на год. Дело в том, что тактика продвижения картины выстраивалась вокруг чемпионата, который должен был проходить в том числе и в Петербурге. В частности, планировалось участие в некоторых акциях Александра Петрова вместе со сборной страны. Хотя год – это большой срок, и неизвестно, что еще может произойти. На мой взгляд, лето будет неблагоприятно для выхода фильма, даже если вирус отступит».

Учитель опасается, что в первые месяцы зритель не вернется в кинотеатры, даже если их откроют. Он уверен, что быстрее всех среагирует молодежь, но одной молодой аудитории фильму будет не достаточно, так как он рассчитан и на более старшую аудиторию, знакомую со Стрельцовым как с футболистом. 

Больше информации о том, какие из знаковых российских фильмов могут выйти летом, а какие точно не выйдут, можно будет узнать из материала, который будет размещен в пятничной рассылке БК. Подписчики получат ее на электронную почту сегодня вечером.

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17.04.2020 Автор: БК

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