СТВ подала в суд на «Мегафон»

Кинокомпания «СТВ» перед Новым годом подала в суд на телеком-операторов «Ростелеком» и «Мегафон». Иск к первому был подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга 23 декабря. В качестве третьих сторон в нем фигурировали компании «Медиа лаб дистрибушн» (связана с «Мегафоном»), «Старт.ру» (владелец видеосервиса START) и «Киноскоп». Подробности иска не известны, однако известно, что он касался фильмов кинокомпании. Из-за процессуальных нарушений до конца января иск оставлен без движения.

А уже 30 декабря «СТВ» подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Мегафону», где третьими сторонами указаны те же компании, что и в иске к «Ростелекому». Кинокомпания требует с телеком-провайдера 93,7 млн рублей. Совладелец «СТВ» Максим Уханов рассказал «Ведомостям», что речь идет о незаконном размещении и демонстрации на видеосервисе «Мегафона» 69 кинофильмов, принадлежащих киностудии.

Фильмы СТВ могли попасть к «Мегафону» через видеосервис START. Уханов уточнил, что у СТВ есть с ним договор, которые делает START законным показчиком картин студии. Однако это соглашение не предусматривает передачу прав на контент третьим лицам. В самом START утверждают, что не нарушали условия договора и не передавали контент, а видеосервис «Мегафона» (как, видимо, и видеосервис «Ростелекома») являются партнерами компании и, фактически, лишь витриной, через которую аудитория получает доступ к фильмам, размещенным на START.

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13.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости», картотека Арбитражного суда