Госдума обязала снабжать фильмы субтитрами

Закон об обязательном введении субтитров для фильмов, имеющих статус национальных, принят Госдумой. Проект принят сразу во втором и третьем чтении. Им вводится обязательность субтитрирования и тифлокомментирования полнометражных художественных и анимационных фильмов, производство и прокат которых осуществляются при государственной поддержке.

Помимо прочего, с 2018 года демонстраторов фильмов обязывают обеспечивать условия доступности кинозалов для инвалидов и осуществлять показ субтитрированных и тифлокомментированных фильмов в соответствии с правилами, утверждаемыми Минкультуры России по согласованию с Минтрудом России.

Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.

07.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс