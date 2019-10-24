В Петербурге суд признал право кинотеатров на рекламу перед сеансом

Апелляционная инстанция в Санкт-Петербурге признала право кинотеатров показывать рекламу перед началом фильма и задерживать сеанс на 15 минут. Об этом сообщает РАПСИ. По материалам дела, одна из зрительниц обратилась в Московский районный суд Петербурга с жалобой на то, что в билете сети кинотеатров «КАРО» было указано неверное время начала сеанса — просмотр начался позже. «Согласно билету, дающему право на просмотр данного фильма, время начала сеанса было указано 18.00, однако фактически сеанс начался только в 18.15, при этом с 18.00 до 18.15 в кинозале транслировался рекламный блок, состоящий из рекламных роликов и анонсов кинофильмов», — говорилось в жалобе.

Как пояснили в объединенная пресс-службе судов Петербурга, истица Анна Пронина полагала, что указание в билете неверного времени начала сеанса нарушило ее права как потребителя, так как являлось недостоверной информацией, а также посчитала, что ей была навязана дополнительная услуга предсеансового обслуживания, возможности отказа от которой у нее не было. Она предъявила иск на 3000 рублей.

Московский районный суд признал неверное время начала показа кинофильма нарушением и взыскал в пользу Прониной компенсацию морального вреда в размере 500 рублей и штраф в размере 250 рублей. Но Санкт-Петербургский городской суд отменил это решение, отказав Прониной в удовлетворении исковых требований. Пока неизвестно, чем обосновано решение апелляционной инстанции, так как была оглашена только вводная и резолютивная части, полностью решение с мотивировочной частью еще не готово.

Накануне депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок выступил с инициативой ограничить время показа рекламы перед началом трансляции фильма. Представители киноиндустрии заявляют, что подобные запреты ограничивают свободу предпринимательства.

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24.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: РАПСИ