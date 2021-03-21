Фестиваль анимационного кино «Суздальфест» раздал призы

Открытый российский фестиваль анимационного кино «Суздальфест» подвел итоги на торжественной церемонии закрытия. Гран-при фестиваля получил режиссер Андрей Хржановский за фильм НОС, ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ». Также Андрею Хржановскому был вручен приз мэтров имени Александра Татарского «Прорыв». Вручил награду Юрий Норштейн.

Специальный приз жюри с формулировкой «за лаконичность формы и глубину содержания» получила режиссер Мария Коган-Лернер за свой фильм ЗА ЗАБОРОМ. Второй специальный приз «за сочетание философии и художественного образа» получил любимец фестиваля Саша Свирский и его фильм ВАДИМ НА ПРОГУЛКЕ. Специальный приз с формулировкой «за обнаженную простоту идеи» присужден фильму ГОЛЫЙ режиссера Кирилла Хачатурова.

Светлана Филиппова взяла приз за лучший профессиональный короткометражный фильм с работой БА. Приз за лучший фильм для детей взяла режиссер Анастасия Жакулина и её работа ДЫЛДА. Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за несгораемую любовь» присужден фильму ПОЖАРНИК режиссера Юлии Ароновой. Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за изысканную атмосферу» вручен режиссеру Полине Фёдоровой и её фильму БЕЛАЯ ЗМЕЯ.

Приз за лучший дебютный фильм получил фильм ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПИШТО режиссера Софьи Кендель. Диплом в категории «Лучший дебютный фильм» с формулировкой «за изящество детективного сюжета» вручен фильму Александра Шадриной МОКРЫЕ НОСОЧКИ БЕРТЫ РАЙЗ.

Дипломы в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» вручены: режиссеру Ивану Максимову за фильм О, НЕЕТ! с формулировкой «за то, что смешно»; режиссеру Варваре Яковлевой с формулировкой «за сочувствие и сострадание» за работу ЖИЗНЬ-ПАСКУДА.

Приз за лучший студенческий фильм получила работа СОБАКИ ПАХНУТ МОРЕМ Анастасии Лисовец. В категории «лучший студенческий фильм» дипломом с формулировкой «за близость к земле» награжден фильм ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ (реж. Мария Афонина и Анна Любимцева); дипломом «за использование акварели по назначению» отмечена работа ТЫ НЕ КИВИ (реж. Мария Савельева).

В конкурсе коммерческой анимации режиссер Татьяна Чернилевская и её сериал «Колыбельная» из цикла «Зебра в клеточку» получила сразу две награды — приз за лучший сериал и приз от Reed Midem за сериал с наибольшим коммерческим международным потенциалом.

Лучшей работой в прикладной анимации стал социальный ролик ПАНДЕМИЯ режиссера Полины Кампиони; диплом в категории «лучший сериал» с формулировкой «за лучший космический сервис» награжден Алексей Минченок за работу «Побыть броненосцем» из цикла «Лекс и Плу. Космические таксисты». Диплом в категории «лучшая работа в прикладной анимации» с формулировкой «за художественное возвращение в Ленинград нашего детства» присужден фильму БУКЕТ ИЗ САЛЮТА режиссера Алексей Будовский; дипломом с формулировкой «за дизайнерское решение тайны мироздания» награжден фильм ГРАВИТАЦИЯ режиссера Светлана Нагаева.

Генеральный директор Москино Ирина Мокрицкая вручила специальный диплом «за верность традиции отечественной анимации» сериалу «Василиса», эпизод «Знакомство» (реж. Борис Кравченко, Владимир Федоров, Константин Сабиров, Валентин Культиков).

Ежегодно все аккредитованные гости фестиваля голосуют на своё усмотрение за 5 лучших фильмов. В этом году эксперты смогли также отправить свои оценки онлайн. По результатам общего профессионального рейтинга определился фильм-победитель, автор которого на год становится президентом следующего «Суздальфеста». Победителем стал режиссер Дмитрий Геллер с работой 10 000 БЕЗОБРАЗНЫХ ПЯТЕН. Также работа режиссера была отмечена Призом Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ. Гильдия вручила Геллеру диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за уникальное владение искусством анимации». 2 место в профессиональном рейтинге заняла картина ПОЖАРНИК режиссера Юлии Ароновой, 3 место – САХАРНОЕ ШОУ режиссера Лианы Макарян. Призерам с главной сцены фестиваля были вручены таблички имени Александра Татарского.

Отдельно от призов Жюри ежегодно вручается приз «Фортуна». В этой номинации фильм награждается по абсолютно случайному выбору, поскольку каждая попытка любой группы людей выразить себя на анимационном языке достойна поощрения. В этом году приз вручен режиссеру Святославу Ушакову за работу МЕДВЕДЬ.

Оргкомитет фестиваля поделился статистикой платформы «SUZDALFEST.ONLINE»: 13 300 посещений сайта и 2300 зарегистрированных пользователей, среди которых 250 профессионалов анимационного кино. Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. Фестиваль организуется Кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области.

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21.03.2021 Автор: БК

Источник: Суздальфест