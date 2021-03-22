Минкультуры сменит руководство Свердловской киностудии

Свердловскую киностудию ждут перемены. Министерство культуры намерено «перезапустить» компанию, сделав ее более производительной и прибыльной. Об этом сообщила директор департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Светлана Максимченко, выступая в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздали. Ранее министр культуры Ольга Любимова заявляла, что недовольна нынешним положением студии и качеством контента, который она производит.

На базе Свердловской киностудии планируется создать творческий центр кинематографии. Одним из решений в программе по обновлению станет смена руководства компании. Михаил Чурбанов, занимавший пост главы студии с 2003 года, покинет ее в ближайшее время.

«Мы сейчас будем перезапускать, с новым руководством, которое будет назначено буквально через ближайшие пару недель», − уточнила Светлана Максимченко.

Свердловская киностудия была создана в 1943 году, на ней снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов.

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22.03.2021 Автор: Артур Чачелов