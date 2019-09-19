Светлаков и Велединский вошли в жюри фестиваля телесериалов «Пилот»

С 20 по 22 сентября в городе Иваново пройдет второй российский фестиваль телесериалов «Пилот», в программу которого вошли 17 пилотных серий новых телесериалов. Президентом фестиваля «Пилот» стал кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер фестиваля – актриса Светлана Дрыга. В состав жюри вошли кинорежиссер и сценарист Александр Велединский («Бригада», ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ), актер, телеведущий и продюсер Сергей Светлаков (ЕЛКИ, ГОРЬКО!), актер Юрий Колокольников (ЮМОРИСТ, ВМАЯКОВСКИЙ), генеральный директор компании «Экспоконтент» Александра Модестова и обозреватель газеты «Ведомости» Ксения Болецкая. Жюри вручит приз за лучший пилот, а также выберет лучший сценарий, лучшего режиссера, лучших актера и актрису. При этом выбирать победителя будет не только жюри – лучший пилот по мнению зрителей будет выбран путем голосования.

Список участников конкурсной программы:

1. «Документалист. Охотник за призраками», ТВ-3, ТНТ-Premier Studios, режиссеры Илья Куликов, Никита Грамматиков, Аня Мирохина.

2. «Колл-центр», ТНТ-Premier, ТНТ-Premier Studios, режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов.

3. «Дети», Первый канал, студия «Мармот-фильм», режиссер Алена Званцова.

4. «Герой по вызову», НТВ, ООО «РИМ ПРОДАКШН», режиссер Анна Зайцева.

5. «Тень за спиной», НТВ, «ВайТ Медиа», режиссер Марк Горобец.

6. #DЕТКИ, ООО КИНОКОМПАНИЯ «ТЕМПО-РИТМ», режиссер Вазген Каграманян.

7. «Спи со мной», ТНТ, Продюсерская компания «Среда», Good Story, режиссер Владимир Ракша.

8. «Детективный синдром», Первый канал, Продюсерская компания «Среда», режиссер Роман Волобуев.

9. «Дылды», СТС, Art Pictures Vision, режиссер Сергей Сенцов.

10. «Родительский комитет», СТС, Art Pictures Vision, режиссер Михаил Поляков.

11. «Чудо-доктор», Art Pictures Vision, режиссер Эдуард Оганесян.

12. «Девушки с Макаровым», ТНТ, Comedy Club Production, режиссер Константин Смирнов.

13. «Братство крыши», ТНТ, Good Story Media, режиссер Илья Аксенов.

14. «Полярный-17», ТНТ, 1-2-3 Production, режиссеры Алексей Сидоров, Константин Стацкий, Михаил Старчак.

15. «Тонкие материи», Первый канал, ООО «КОСМОС студио», режиссер Анарио Мамедов.

16. «Магомаев», Первый канал, «Медиаслово», режиссеры Дмитрий Тюрин, Роман Прыгунов.

17. «Иванько», ТНТ, Good Story Media, режиссер Шота Гамисония.

Откроет фестиваль комедийный сериал «Триада» телеканала ТНТ. Режиссером проекта стал Дмитрий Дьяченко («Кухня», О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ), продюсером – Семен Слепаков, автором сценария – Дарья Грацевич («Измены», КУПИ МЕНЯ). «Триада» рассказывает историю беспечного Толи, который всегда мечтал стать отцом. Однако он оказывается в весьма щекотливом положении, когда узнает, что от него одновременно беременны жена, любовница и танцовщица из ночного клуба. Главные роли в сериале исполняют Борис Дергачев, Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова.

Фестиваль телесериалов «Пилот» создан для развития жанра российского телесериала, показа проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.

В попечительский совет фестиваля «Пилот» входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов, кинорежиссер, продюсер, основатель и соучредитель кинокомпании Art Pictures Studio Федор Бондарчук, генеральный директор кинокомпании «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова», председатель экспертного совета Фонда кино Леонид Верещагин, продюсер, руководитель кинокомпании СТВ, соучредитель студии анимационного кино «Мельница», председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов, советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры, секретарь Совета по культуре и искусству при Президенте РФ Владимир Толстой, директор кинокомпании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов, основатель, генеральный продюсер компании «Среда» Александр Цекало.

Партнерами фестиваля выступают «Газпромбанк» и «Страховая Группа «СОГАЗ».

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19.09.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Фестиваль «Пилот»