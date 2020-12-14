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«Т-34» скромно стартовал в Китае

Картина собрала на старте $1,33 млн

На прошлой неделе в китайский прокат вышла отечественная военная драма Т-34. Один из лидеров российского проката получил довольно масштабную роспись в кинотеатрах, однако удивить собрами фильм не смог. С пятницу по воскресенье лента собрала сравнительно скромные $1,33 млн.

Полученный результат − далеко не лучший среди отечественных картин, выходивших в прокат в Поднебесной. Более высокими цифрами первого уикенда отметились СТАЛИНГРАД ($7,8 млн), СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3: ОГОНЬ И ЛЕД ($6,82 млн), ОН − ДРАКОН ($6,77 млн), ЭКИПАЖ ($3,77 млн), МЕТРО ($3,28 млн), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ($3,16 млн), СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2 ($2,95 млн), МАФИЯ ($2,42 млн), ЗАЩИТНИКИ ($2,2 млн), ЛЕД ($2,17 млн) и даже ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА ($2,1 млн).

Военная драма получила преимущественно положительные оценки от зрителей, однако из-за скромной заполняемости залов картина стремительно теряет сеансы в китайских кинотеатрах. В Китае ленту прокатывает компания Airmita. Премьерный показ картины прошел на 3-м Международном кинофестивале в Хайнане. 

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14.12.2020 Автор: Никита Никитин

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