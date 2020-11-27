Фильм «Т-34» выйдет в китайский прокат в декабре

После успешного проката в Японии, где Т-34 стал самым кассовым российским фильмом за последние 20 лет, блокбастер Алексея Сидорова готовится штурмовать кинотеатры Китая. На экраны Поднебесной лента выходит 11 декабря, причем сразу в четырех форматах: 2D, 3D и премиум-форматах China Film Giant Screen (CGS) и CINITY.

В Китае ленту выпускает в прокат компания Airmita. В ходе рекламной кампании в центре городов Чэнду, Шанхай и Шэньчжэнь установлены три полноразмерных танка Т-34.

«Выход фильма сильно сдвинулся из-за негативных последствий коронавируса, − рассказывает Лян Ду, генеральный директор компании-прокатчика Airmita. − Кроме того, нам понадобилось время, чтобы изготовить 3D-версию картины, поскольку для китайского рынка очень важны 3D и премиум-форматы CGS и CINITY. Мы надеемся, что китайская аудитория по достоинству оценит фильм».

«Китай на сегодняшний день − один из самых крупных рынков для кинодистрибуции. И один из самых сложных, − признается генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. − Замечательно, что в этот непростой для всего мира период наш российский блокбастер увидят зрители на больших экранах в Китае».

Премьерный показ картины состоится 6 декабря на 3-м Международном кинофестивале в Хайнане в секции WORLD CINEMA.

В прошлом году Т-34 принимал участие в 22-м Шанхайском международном кинофестивале и 5th Jackie Chan International Action Film Week, где получил приз за «Лучший монтаж» и специальный «Приз жюри за лучший фильм».

Международные продажи картины в Китай курировала компания «Централ Партнершип».

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27.11.2020 Автор: Артур Чачелов