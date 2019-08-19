«Тайна печати дракона» стартовала в Китае без особого успеха

В китайский прокат вышло фэнтези ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА − первая крупная русско-китайская копродукция с большим бюджетом. Увы, лента не смогла проявить себя так, как надеялись ее создатели: несмотря на широкую роспись, первый уикенд принес фильму только $2,1 млн. Этого хватило лишь для седьмого места в итоговом топе. Это данные портала Ent Group, который является аналогом российского сайта ЕАИС.

Даже для российских картин, ранее выпускавшихся в Китае, стартовые показатели ТАЙНЫ ПЕЧАТИ ДРАКОНА далеки от рекордных. Более высокими цифрами первого уикенда могут похвастаться СТАЛИНГРАД ($7,8 млн), СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3: ОГОНЬ И ЛЕД ($6,82 млн), ОН − ДРАКОН ($6,77 млн), ЭКИПАЖ ($3,77 млн), МЕТРО ($3,28 млн), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ($3,16 млн), СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 2 ($2,95 млн), МАФИЯ (2,42 млн), ЗАЩИТНИКИ ($2,2 млн) и ЛЕД ($2,17 млн). При этом у фильма не очень хорошие отзывы зрителей в соцсетях и на местных порталах по продаже билетов. Это значит, что ТАЙНЕ ПЕЧАТИ ДРАКОНА, по всей видимости, не удастся пройти по пути фильма ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, который в Китае начинал с довольно скромных цифр, но благодаря «сарафану» в результате вышел на звание самого кассового российского фильма в Поднебесной.

В неудаче ТАЙНЫ ПЕЧАТИ ДРАКОНА в Китае многие винят местного прокатчика, компанию China Film Group, которая не смогла обеспечить проекту статус события и слишком поздно начала его рекламную кампанию. Кроме того, в этой рекламе основной упор делался на участие в фильме Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, в то время как они не являются основными персонажами. Подобное лукавство местный зритель очень не любит.

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19.08.2019 Автор: Артур Чачелов