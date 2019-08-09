«Газпром-медиа» создает «Агентство талантов»

«Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) объявляет о создании «Агентства талантов» (BubelMGT). Оно будет специализироваться на продвижении известных персон и монетизации их социальных сетей. Для комплексного продвижения топовых блогеров и инфлюэнсеров, включая звезд телеканалов холдинга, агентство сможет использовать все каналы коммуникации, имеющиеся в распоряжении ГПМ РТВ: от всеохватного классического телевидения до самых актуальных digital-форматов с адресным таргетированием.

Деятельность «Агентства талантов» будет направлена на работу с классическим инфлюэнс-сегментом, продвигающим товары и услуги через лидеров мнений. Открывая компанию, ГПМ РТВ продолжает серию инвестиций на быстрорастущем рынке интернет-маркетинга. Объем инфлюенс-сегмента в прошлом году достиг 8 млрд рублей, по данным IADRussia а в этом продолжает демонстрировать уверенную положительную динамику. Прогнозируемый рост глобального рынка инфлюэнс-маркетинга составит 41%.

Генеральным директором «Агентства талантов» стала Дуся Бубель, ведущий менеджер по работе с блогерами. «Мой опыт работы по продвижению персон и каналов новых медиа позволяет мне быть уверенной в блестящих перспективах «Агентства талантов», – говорит Бубель. – Основа нашего успеха − множество разнообразных каналов коммуникации в сочетании с креативным подходом к выбору форматов монетизации и продвижения».

«Создание «Агентства талантов» стало еще одним шагом ГПМ РТВ для укрепления нашего присутствия в digital-среде и в развитии омниканальности, которая является одним из ключевых преимуществ, важных в современных условиях», – комментирует представитель холдинга.

Напомним, что во втором квартале этого года «Газпром-медиа» также инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), специализирующуюся на интернет-рекламе с участием блогеров. HMF объединяет агентство по работе с блогерами (Happy Monday), сеть мобильной рекламы (HPMD Network), платформу видеодистрибуции (Booster), платформа для блогеров (Influencer) и креативный центр по производству контента.

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09.08.2019 Автор: Артур Чачелов