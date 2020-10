Форум Industry@Tallinn&Baltic Event пройдет с фокусом на Россию

Российская киноиндустрия будет широко представлена на одной из крупнейших бизнес-площадок аудиовизуального контента в Северной Европе. Форум пройдет в формате онлайн с 23 по 27 ноября в рамках ежегодного Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи». Россия выбрана в этом году одним из главных участников Industry@Tallinn&Baltic Event − в рамках программы RUSSIA IN FOCUS отечественные кинопроизводители покажут свои новые проекты в разработке, примут участие в тематических конференциях, панельных дискуссиях и мастер-классах. Также на кинорынке будут представлены проекты полнометражных художественных фильмов участников образовательной программы по копродукции EAVE ON DEMAND IN RUSSIA, которая стартовала в сентябре этого года.

«Мы рады начать сотрудничество с одним из крупнейших европейских саммитов киноиндустрии на уровне не только проектов, но и организаций, − говорит генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова. − Россия и раньше была представлена на Industry@Tallinn&Baltic Event, но в этом году мы участвуем в большом количестве мероприятий: секций, панельных дискуссий. Балтийский регион – один из ключевых рынков для российского контента, Эстония и Латвия входят в ТОП-10 по сборам российских фильмов за рубежом».

Программа кинорынка будет объявлена поэтапно, но уже сейчас организаторы анонсировали проект по поддержке молодых актеров Black Nights Stars, в рамках которого восемь актеров, выбранных жюри, пройдут обучение с ведущими экспертами по кастингу. В числе участников – двое талантливых молодых актеров из России: Владислав Кулыгин и Виктория Соболь.

Основной акцент программы Black Nights Stars будет на том, как продвигать свой талант на зарубежных рынках и строить актерскую карьеру в новых условиях, когда многие процессы, в том числе, и кастинг, проходят онлайн.

22-летний Владислав Кулыгин − выпускник ВТУ им. М.С. Щепкина (мастерская В.А. Сафронова), участник театральной лаборатории Aronin Space, обладатель диплома 39-ого международного театрального фестиваля #ВГИКФЕСТ и Гран-при межвузовского театрального фестиваля иностранных языков «Fortuna». Сыграл несколько театральных ролей, а также роль второго плана в полнометражном фильме Александры Стрелянной «Новое Чудо» (авторское фестивальное кино). Занимается также сценарным мастерством.

22-летняя Виктория Соболь – выпускница Школы Нового Кино (Санкт-Петербург), студентка Санкт-Петербургского государственного института культуры. Творческая биография актрисы включает несколько ролей в кино, сериале и на театральной сцене. Виктория играла в Электротеатре «Станиславский». Исполнила главную роль в фильме «Катя» (реж. Андрей Натоцинский, студент мастерской Александра Сокурова).

«Участие в международной программе Black Nights Stars – также новая для нас инициатива, поскольку важно повышать уровень узнаваемости российских актеров не только среди профессиональной аудитории, но и для широкого зрителя. Это подтверждается и международным опытом таких стран, как США, Франция, Великобритания. Но в любом случае, первый шаг – это представление наших актеров на бизнес-площадках, знакомство с B2B партнерами, сейлз-агентами, и эту инициативу мы реализуем совместно с Industry@Tallinn&Baltic Event», − отметила Евгения Маркова.

На самом Таллиннском кинофестивале, в рамках которого пройдет Industry@Tallinn&Baltic Event, также будут представлены российские проекты. В основную программу киносмотра вошли две российских картины: ТРОЕ Анны Меликян (на фестивале состоится международная премьера фильма) и ПАРКЕТ Александра Миндадзе.

