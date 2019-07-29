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"Т-34" завоевал два приза на фестивале Джеки Чана

Военный экшн Алексея Сидорова получил спецприз жюри и награду за лучший монтаж

В китайском Датуне завершился фестиваль Jackie Chan International Action Film Week, в конкурсе которого принимал участие российский военный боевик Т-34. В программе фестиваля также принимали участие картины из Китая, Индии, Индонезии и других стран.

Две награды - спецприз жюри и приз за лучший монтаж - достались картине Алексея Сидорова. 

Jackie Chan International Action Film Week прошла под патронажем Джеки Чана уже в пятый раз. 

Напомним, что Т-34 собрал в российском прокате 2,273 млрд рублей и стал вторым по кассе отечественным фильмом в новейшей истории российского проката после ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ (2,968 млрд рублей). Выход картины в китайский прокат запланирован на 2019 год. 

29.07.2019 Автор: Александр Нечаев

Источник: ТАСС

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