Новости


На базе «Союзмультфильма» создадут технопарк для аниматоров

Такое поручение дал Владимир Путин

Анимационная студия «Союзмультфильм» станет базой для нового технопарка. В нем на особых условиях смогут работать над своими проектами мультипликаторы и других российских студий.

Технопарк появится в Москве к февралю 2018 года, поручение о его создании дал Владимир Путин по итогам встречи с представителями анимационной отрасли 31 мая 2017 года. «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы обеспечить создание в Москве на базе федерального государственного унитарного предприятия «Творческо-производственное объединение киностудия «Союзмультфильм» анимационного технопарка», — говорится в тексте поручения, опубликованного пресс-службой Кремля. Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. 

Кроме того, до 1 сентября кабмин должен разработать и утвердить перечень мер для комплексного продвижения на зарубежные рынки отечественной анимации, передает ТАСС. Должна быть разработана и утверждена программа, предусматривающая анимационную экранизацию произведений российской классической литературы. На эти цели выделят дополнительные субсидии из федерального бюджета.

До 1 августа 2017 года правительству с участием Ассоциации организаций индустрии анимационного кино поручено представить предложения по разработке отечественного программного обеспечения (ПО) для нужд индустрии анимационного кино, а администрации президента – до 15 сентября подготовить нормативный акт о выделении средств из резервного фонда президента РФ на финансирование разработки этого ПО. 

04.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС, RNS

Новости по теме:

Минфин найдет средства для поддержки анимационных студий

Российские компании подвели итоги крупнейшего Кинорынка анимации MIFA-2017

Российской анимации снова пообещали деньги и льготы

«Союзмультфильм» стал индустриальным партнером «Сколково»

Стало известно, когда пройдет конкурс на должность главы «Союзмультфильма»


Самое читаемое

Компания обратится в суд с соответствующим заявлением

Enjoy Movies намерена признать себя банкротом

Подробнее
В этом году организация разослала 774 приглашения деятелям кино в 57 странах мира

Киру Муратову и Нану Джорджадзе пригласили в Американскую академию киноискусств

Подробнее
Лучшей картиной киносмотра признана китайская лента «Хохлатый ибис»

ММКФ-2017 назвал победителей

Подробнее
Место Александра Дулерайна займет Вячеслав Дусмухаметов

ТНТ меняет генерального продюсера

Подробнее

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 