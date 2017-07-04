На базе «Союзмультфильма» создадут технопарк для аниматоров

Анимационная студия «Союзмультфильм» станет базой для нового технопарка. В нем на особых условиях смогут работать над своими проектами мультипликаторы и других российских студий.

Технопарк появится в Москве к февралю 2018 года, поручение о его создании дал Владимир Путин по итогам встречи с представителями анимационной отрасли 31 мая 2017 года. «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Москвы обеспечить создание в Москве на базе федерального государственного унитарного предприятия «Творческо-производственное объединение киностудия «Союзмультфильм» анимационного технопарка», — говорится в тексте поручения, опубликованного пресс-службой Кремля. Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, до 1 сентября кабмин должен разработать и утвердить перечень мер для комплексного продвижения на зарубежные рынки отечественной анимации, передает ТАСС. Должна быть разработана и утверждена программа, предусматривающая анимационную экранизацию произведений российской классической литературы. На эти цели выделят дополнительные субсидии из федерального бюджета.

До 1 августа 2017 года правительству с участием Ассоциации организаций индустрии анимационного кино поручено представить предложения по разработке отечественного программного обеспечения (ПО) для нужд индустрии анимационного кино, а администрации президента – до 15 сентября подготовить нормативный акт о выделении средств из резервного фонда президента РФ на финансирование разработки этого ПО.

04.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС, RNS