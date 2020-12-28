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Вячеслав Тельнов покинул пост главы Фонда кино

Временно исполняющим обязанности директора назначен Федор Соснов

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов покинул свой пост. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС. Комментируя уход, Тельнов отметил, что ушел по собственному желанию. 

Временно исполняющим обязанности директора Фонда кино назначен Федор Соснов. Об этом говорится в том же распоряжении правительства. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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28.12.2020 Автор: Артур Чачелов

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