Релиз «Вольги» «Не/смотря ни на что» будет доступен слабовидящим зрителям

Немецкая мелодраматическая комедия НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО, рассказывающая о почти слепом молодом человеке, который решается воплотить в жизнь свою мечту о стажировке в престижном отеле, станет доступна для российских слабовидящих зрителей. Релиз выйдет в кинотеатральный прокат с возможностью просмотра с тифлокомментариями. Поддержку проекту в этом начинании оказали ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»), сайт HeadHunter, Фонд Дианы Гурцкая, Московская городская организация Всероссийского Общества Слепых и Гёте-Институт в Москве.

Тифлокомментирование фильма выполнено специалистами проекта ВОС-ФИЛЬМ. Тифловерсия картины будет доступна всем зрителям во всех регионах показа благодаря приложению для смартфонов «Тифлокомментатор». Напомним, что та же технология недавно была применена для создания тифловерсии российского фильма ВИКИНГ. Она позволяет незрячим зрителям смотреть фильмы даже при покупке билетов на сеансы неспециализированных кинотеатров.

Диктором тифловерсии фильма НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО выступила актриса театра и кино и тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова. «Я комментирую более двух лет спектакли Московского Губернского театра, но так получилось, что тифлокомментарий для художественного фильма я пишу впервые, – призналась актриса. – Картина прекрасная. И если стараться найти сравнение, то НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО напомнил мне фильм 1+1 по настроению».

Одну из главных женских ролей в фильме озвучила певица Диана Гурцкая. Для нее это был это первый опыт закадрового озвучивания художественного фильма. «Это еще один большой шаг, о котором, я, возможно, и не мечтала, – поделилась первыми впечатлениями певица. – При подготовке к озвучанию, конечно, жутко переживала. До записи я выучила все свои реплики, потому что, как мне кажется, чтобы прожить роль по-настоящему, ты не должен отвлекаться на чтение. Для меня было очень важно почувствовать свою героиню, понять ее».

В обычной и тифловерсии комедия НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО выходит в широкий прокат 16 февраля.

30.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Вольга