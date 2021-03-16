Российским кинотеатрам предрекли нехватку отечественного контента

Россия может недосчитаться качественного отечественного киноконтента в кинотеатрах в 2023-2024 годах. Об этом заявил советник президента России по культуре Владимир Толстой. По его словам, это может случиться из-за резкого сокращения финансирования программ господдержки отечественного кино.
Вчера на пресс-конференции ВРИО исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов заявил, что в 2021 году из-за секвестирования бюджета организация распределит между продюсерами на кинопроизводство всего 1,6 млрд рублей, в то время как раньше в среднем на эти цели выделялось 3 млрд рублей в год. Ожидается, что из-за этого Фонд сможет поддержать в целом не более двух десятков проектов и не все в нужном объеме.
По словам Толстого, все это может привести к резкому снижению доли отечественного кино и он намерен доложить о положении дел президенту. Вмешательство Владимира Путина требуется для решения вопросов с финансированием отрасли.
«Если удастся убедить президента, а дальше найти какие-то подходы к министерству финансов и так далее, да, будем стремиться к этому (к увеличению финансирования), иначе мы просто через пару лет получим очень серьезный провал», − цитируют Толстого «Ведомости».
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16.03.2021 Автор: Артур Чачелов
Источник: Ведомости
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