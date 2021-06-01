Спецвыпуск мультсериала «Три кота» готовится к выходу в прокат

Телеканал СТС и «Студия Метрафильмс» готовят спецвыпуск мультсериала «Три кота», все эпизоды которого только на YouTube посмотрели более пяти миллиардов раз. Премьера шестидесятиминутной серии «Три кота и море приключений» состоится в кинотеатрах в следующем году.

Пока неизвестно, кто выступит в качестве дистрибьютора проекта.

Мультфильм расскажет о приключениях Коржика, Карамельки и Компота на Карибских островах, куда герои отправятся отдыхать вместе с родителями. Далеко от дома котят ждут яркие события, полные весёлой суматохи и встреч с новыми друзьями.

Ксения Гордиенко, директор департамента анимации «СТС Медиа»: «Мы своевременно выходим с новым контентом "Трёх котов" в формате специальной шестидесятиминутной серии. Проекту уже пять лет, поэтому мы уверены, что интересная и трогательная история "Три кота и море приключений" только усилит успех нашего бренда в России и за её пределами».

«Три кота» — российский анимационный сериал, переведённый на 29 языков и доступный в 170 странах (в том числе вся география присутствия телеканала Nickelodeon и платформы Netflix). Ютьюб-канал «Трёх котов» насчитывает 4,8 миллиона подписчиков, а вселенная мультпроекта включает 1400 наименований лицензионных товаров, размещённых на полках крупнейших торговых сетей России. Лицензионная программа бренда также запущена в странах Западной и Восточной Европы, в Китае и Латинской Америке.

01.06.2021 Автор: Виолетта Палий