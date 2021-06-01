Новости


Спецвыпуск мультсериала «Три кота» готовится к выходу в прокат

Премьера запланирована на 2022 год

Телеканал СТС и «Студия Метрафильмс» готовят спецвыпуск мультсериала «Три кота», все эпизоды которого только на YouTube посмотрели более пяти миллиардов раз. Премьера шестидесятиминутной серии «Три кота и море приключений» состоится в кинотеатрах в следующем году.

Пока неизвестно, кто выступит в качестве дистрибьютора проекта. 

Мультфильм расскажет о приключениях Коржика, Карамельки и Компота на Карибских островах, куда герои отправятся отдыхать вместе с родителями. Далеко от дома котят ждут яркие события, полные весёлой суматохи и встреч с новыми друзьями. 

Ксения Гордиенко, директор департамента анимации «СТС Медиа»: «Мы своевременно выходим с новым контентом "Трёх котов" в формате специальной шестидесятиминутной серии. Проекту уже пять лет, поэтому мы уверены, что интересная и трогательная история "Три кота и море приключений" только усилит успех нашего бренда в России и за её пределами».

«Три кота» — российский анимационный сериал, переведённый на 29 языков и доступный в 170 странах (в том числе вся география присутствия телеканала Nickelodeon и платформы Netflix). Ютьюб-канал «Трёх котов» насчитывает 4,8 миллиона подписчиков, а вселенная мультпроекта включает 1400 наименований лицензионных товаров, размещённых на полках крупнейших торговых сетей России. Лицензионная программа бренда также запущена в странах Западной и Восточной Европы, в Китае и Латинской Америке.

01.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Самое читаемое

Производством займутся 1-2-3 Production и компания «Друг Друга»

Netflix анонсирует первый оригинальный российский драматический проект «Анна К»

Подробнее
Ранее онлайн-кинотеатр перенес IPO на неопределенный срок

Роман Абрамович и его бизнес-партнеры стали инвесторами IVI

Подробнее
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Предпродажи уикенда: «Иччи» уступает «Пугалу»

Подробнее
«Тихое место 2» показало в выходные завидную наработку

Предварительная касса уикенда: «Форсаж 9» по-прежнему первый

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 