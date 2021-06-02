Три российские киносети убрали «Форсаж 9» из расписания перед третьей неделей проката

Три российские сети — объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино», «КАРО» и «Киномакс» — сняли ФОРСАЖ 9 после двух недель проката. «Синема Парк»/«Формула Кино» и «КАРО» отказались комментировать ситуацию. БК также направил запрос Universal Pictures.

Изменения связаны с тем, что кинодистрибьютору Universal Pictures International (UPI) не удалось согласовать условия проката фильмов с тремя отечественными сетями. Обычно после двух уикендов доля дистрибьютора в кассовых сборах уменьшается с 50% до 40–45%. Однако UPI планирует забирать половину кассы и с третьего уикенда. Крупные киносети выступили против и убрали из расписания ГОДЗИЛЛУ ПРОТИВ КОНГА и МОРТАЛ КОМБАТ после двух недель.

Кинотеатры ожидали изменения правил игры со стороны UPI после того, как дистрибьютор стал кинотеатральным партнером студии Warner Bros. в России. До марта 2021 года фильмы Warner Bros. больше 20 лет выпускала компания «Каро Премьер». Эксперты считают закономерным, что компания стала диктовать новые условия: при усилившемся пакете, тем более в посткарантинный период, каждая студийная голливудская новинка оказывается на вес золота.

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02.06.2021 Автор: Виолетта Палий