«Русский репортаж» представит в онлайн-кинотеатрах коллекцию фильмов Ларса фон Триера

1 августа в онлайн-кинотеатрах состоится цифровая премьера фильмов Ларса фон Триера, снятых в 1984–2006 годах. Их представит телеагентство «Русский репортаж».

В коллекцию самого провокационного режиссера современного кинематографа вошли 8 картин. Среди них − ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ с певицей Бьорк в главной роли. За этот фильм она получила приз на Каннском кинофестивале как лучшая актриса, а Ларс фон Триер — «Золотую пальмовую ветвь» за лучший фильм. Дополняют «трилогию о золотом сердце» фильм-притча РАССЕКАЯ ВОЛНЫ о трагичной истории девушки Бесс (Эмили Уотсон), к которой возлюбленный возвращается искалеченным после несчастного случая, и провокационная лента ИДИОТЫ − о коммуне, где люди прикидываются психически нездоровыми, а на самом деле − выпускают на волю «внутренних идиотов».

Кроме того, в сети появится фильм МАНДЕРЛЕЙ — лента, действие которой происходит после событий ДОГВИЛЛЯ. Фильм раскрывает историю девушки Грейс, которая оказывается в Алабаме, в поселении, где все еще господствует рабство. Примечательно то, что обе картины сняты в минималистичных декорациях, стилизованных под театральную сцену.

В коллекцию также вошли:

фильм ЭЛЕМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ − раняя, утонченная визионерская картина, с которой фон Триер впервые оказался в Каннах.

лента ЭПИДЕМИЯ – фильм с виртуозно закрученным сюжетом «фильма в фильме». Ларс фон Триер и сценарист Нильс Вёрсель снялись в роли самих себя. По сюжету они пишут сценарий фильма о распространяющейся эпидемии, в то время, как эпидемия надвигается на мир и в реальности.

триллер ЕВРОПА − эстетское кино о послевоенной Германии.

комедия САМЫЙ ГЛАВНЫЙ БОСС, интересная тем, что ее сняли без участия оператора. Камерой управляла компьютерная программа.

«Коллекция Ларса фон Триера» будет доступна в сервисах «Кинопоиск HD», OKKO, IVI, «Мегафон ТВ», Beeline, «Дом.ру», kino.1tv.ru, Non-fiction, iTunes, Google Play и других.

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31.07.2020 Автор: Артур Чачелов