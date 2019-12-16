Третья часть «Полицейского с Рублевки» выйдет через год и будет мюзиклом

Компания ТНТ и производственное объединение LEGIO FELIX будут снимать третий полнометражный фильм о полицейском с Рублевки. Продожение выйдет через год и будет участвовавть в «новогодней битве». Об этом сообщил продюсер продвижения фильма Владимир Пермяков в эксклюзивном интервью «Бюллетеню кинопрокатчика». «Ровно через год мы планируем выпустить на Новый год триквел ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 3 – и это будет мюзикл. Следите за нашими анонсами, вскоре мы подробнее расскажем об этом проекте», – рассказал он. Над продолжением будет работать та же команда создателей.

«Мы продавали зрителю единственную новогоднюю комедию этого Нового года – таковы парадоксы кинорепертуара, но тем не менее – и предлагали начать праздник в компании самых смешных полицейских раньше всех, уже 12 декабря. В конце года люди очень устают и мечтают об отдыхе, потому идея должна быть самой простой и понятной», – объясняет успех фильма Пермяков. По словам продюсера, за неделю до выхода в прокат НОВОГОДНЕГО БЕСПРЕДЕЛА 2 на онлайн-платформе Premier вышел новый сезон сериала, и его посмотрели в два раза больше зрителей, чем предыдущий, хотя в отличие от фильма, сериал был жестче по юмору. «Полнометражный фильм совсем другой. Он сделан в стилистике классических новогодних комедий, где герои преодолевают различные препятствия и комические ситуации, чтобы в конце концов встретить Новый год. Здесь с точки зрения драматургии, композиции, картинки – это совершенно привычное для россиян классическое новогоднее кино с юмором и хэппи-эндом, пусть у нас он и специфический, в лучших традициях ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ», – отмечает Владимир Пермяков.

По предварительным данным, за стартовый уикенд ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2 заработал более 350 млн рублей. Комедия стала лидером по сборам по итогам уикенда и превзошла результат первой части фильма, выходившей год назад. Напомним, в интервью БК по старту АВАНПОСТА Владимир Пермяков говорил о том, что первая часть ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ собрала в кинотеатрах столько денег, что создатели могут выпустить на эти средства еще несколько продолжений, которые могут собрать меньше, но финансово все будут счастливы. «Сколько бы ни собрал НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2, в первую очередь это плюс к тем деньгам, что зарабатывает один из самых популярных комедийных сериалов страны последние пять лет. Но мы со своей стороны постараемся, чтобы второй ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ отработал и перед праздниками, и во время них, а кинотеатры остались довольны сборами», – говорил тогда он.

Полную версию интервью читайте сегодня в электронном выпуске «Бюллетеня кинопрокатчика».

16.12.2019 Автор: Рая Башинская