«Траст» прокомментировал ситуацию с «Синема Парком»

Общий долг компаний Александра Мамута перед банком непрофильных активов «Траст» составляет порядка 23 млрд рублей, а его основу формирует кинобизнес. Об этом сообщил представитель банка «Траст», комментируя для БК ситуацию вокруг списания со счетов киносети «Синема Парк» 450 млн рублей новогодней выручки. Списание произошло около 10 дней назад, однако известно об этом стало лишь 19 января. Из-за случившегося «Синема Парк» рассматривает возможность приостановки деятельности кинотеатров сети.

Представители «Траста» отметили, что обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО «Синема Парк» составляют порядка 19 млрд рублей и этот долг не обслуживается компаниями с марта 2020 года. Банк неоднократно предпринимал попытки осуществить реструктуризацию кредита, однако никаких приемлемых для сторон условий найти не удалось.

«По условиям кредитного договора «Траст» имел полное право на списание денежных средств со счетов для уплаты долга, если обязательства просрочены. Однако на протяжении всего 2020 года мы не пользовались этим правом, потому что понимали ситуацию, в которой оказался кинобизнес, − отмечается в заявлении банка. − Более того, банк неоднократно встречался с представителями компаний и Александра Леонидовича Мамута, и стороны совместно подготовили план реструктуризации на приемлемых условиях. Но Александр Леонидович Мамут отказался от подписания договора».

Представитель банка подчеркнул, что, собственник компаний должен нести ответственность не только за взятые на себя обязательства, но и за подконтрольный бизнес. При этом, «Траст» готов к диалогу и хочет договориться о реструктуризации на приемлемых для него условиях.

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21.01.2021 Автор: БК