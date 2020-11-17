Сын Виктора Цоя подал в суд на режиссера и прокатчиков фильма «Цой»

Создатели и прокатчики российского фильма ЦОЙ, который вышел в кинотеатрах на минувшем уикенде, получили судебный иск от сына музыканта. Об этом сообщают «Ведомости». Информация об иске появилась в картотеке Пресненского суда Москвы, который зарегистрировал документ, но пока не назначил дату слушаний.

Интересно, что Александр Цой подал иск не только к режиссеру Алексею Учителю, его компании ТПО «РОК» и кинопрокатной компании «Каропрокат», но и к компании Sony Pictures, которая значилась дистрибьютором картины ранее.

Сын музыканта уже давно выступает против проекта Учителя. Он убежден, что режиссер не имел права использовать те изображения лидера группы «Кино», которые появились в прокатной версии фильма. По информации «Ведомостей», в случае, если иск будет удовлетворен, Александр Цой потребует от Алексея Учителя переделать фильм с учетом замечаний семьи музыканта.

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17.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости»