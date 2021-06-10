Новости


Онлайн-кинотеатр TVzavr прекратил работу

В апреле было инициировано признание банкротства сервиса

Как отмечает издание «Кабельщик», сайт видеосервиса прекратил свою работу, не загружается его приложение в Smart-TV, не отвечают офисные телефоны, а также подавляющее большинство сотрудников покинуло компанию.

В конце апреля этого года один из кредиторов видеосервиса TVzavr Никита Кислощенок инициировал признание онлайн-кинотеатра банкротом. Первое заседание назначено на 15 июня. Ранее Никита Кислощенко уже обращался в суд с требованием взыскать с ООО «Тивизавр» 28,8 млн рублей, и этот иск суд удовлетворил. Иск касался долга за оказанные рекламные услуги. 29 марта Кислощенко подал новый иск к компании.

У онлайн-кинотеатра есть еще один кредитор, намеренный требовать банкротства компании, − ООО «Электроавангард». Ему должны 27,4 млн рублей с учетом процентов. А всего в 2021 году ООО «Тивизавр» получило пять исков на общую сумму 39,7 млн рублей. Годом ранее − иски на сумму 70,2 млн рублей.

По оценке TelecomDaily, по итогам 2020 года TVzavr занимал 1,1% российского рынка. В 2019-м его доля составляла 2%.

10.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Кабельщик

Самое читаемое

В июне вступит в силу система «светофоров» для классификации разных стран

Французские власти рассказали о возможностях попасть в страну летом

Подробнее
Локации, костюмы, собаки и автомобили

Где и как снимали «Круэллу»

Подробнее
Лидером месяца ожидаемо стал «Майор Гром: Чумной доктор»

«КиноПоиск HD» рассказал о популярных проектах мая

Подробнее
Это четвертый «миллиардер» за время пандемии

«Форсаж 9» стал первым постковидным зарубежным фильмом с 1 млрд рублей кассовых сборов в России

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}{C}
 
 