Онлайн-кинотеатр TVzavr прекратил работу

Как отмечает издание «Кабельщик», сайт видеосервиса прекратил свою работу, не загружается его приложение в Smart-TV, не отвечают офисные телефоны, а также подавляющее большинство сотрудников покинуло компанию.

В конце апреля этого года один из кредиторов видеосервиса TVzavr Никита Кислощенок инициировал признание онлайн-кинотеатра банкротом. Первое заседание назначено на 15 июня. Ранее Никита Кислощенко уже обращался в суд с требованием взыскать с ООО «Тивизавр» 28,8 млн рублей, и этот иск суд удовлетворил. Иск касался долга за оказанные рекламные услуги. 29 марта Кислощенко подал новый иск к компании.

У онлайн-кинотеатра есть еще один кредитор, намеренный требовать банкротства компании, − ООО «Электроавангард». Ему должны 27,4 млн рублей с учетом процентов. А всего в 2021 году ООО «Тивизавр» получило пять исков на общую сумму 39,7 млн рублей. Годом ранее − иски на сумму 70,2 млн рублей.

По оценке TelecomDaily, по итогам 2020 года TVzavr занимал 1,1% российского рынка. В 2019-м его доля составляла 2%.

10.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Кабельщик