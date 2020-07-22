«Союзмультфильм» снимет большой мультсериал про Умку

«Союзмультфильм» сообщил об активной разработке проекта полноценного мультсериала на основе мультфильма «Умка» − легендарной работы режиссеров Владимира Попова и Владимира Пекаря, вышедшей на студии в 1969 году. В нем будет 26 серий.

По словам директора киностудии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева ведется сценарная проработка проекта. «В настоящее время в рамках работы над проектом создана система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений...», − рассказал Машковцев. По его словам, участием в создании мультсериала заинтересовались «как российские, так и зарубежные партнеры».

«Союзмультфильм» активно осваивает библиотеку персонажей популярных мультфильмов, созданных им во времена Советского Союза. В 2018 году вышло «Возвращение в Простоквашино», а на 2020-й запланирован выход новых серий «Ну, погоди!».

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22.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости