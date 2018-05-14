«Непрощенный» хотят представить на фестивале в Торонто

Режиссер драмы НЕПРОЩЕННЫЙ Сарик Андреасян на презентации проекта в Русском павильоне в Каннах в минувшее воскресенье рассказал о международной судьбе фильма.

«Фильм уже продан в Китай и на некоторые другие территории. Очень хотим представить на кинофестивалях, в том числе в Торонто. Интерес к фильму есть со всего мира – США, Великобритании и других», - цитирует Андреасяна «Интерфакс».

По словам режиссера, кинофестиваль в Торонто «идеально подходит» для этого фильма.

Отметим, что мировая премьера НЕПРОЩЕННОГО состоялась в рамках открытия российских программ 40-го Московского международного кинофестиваля. Лента режиссера Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли рассказывает реальную историю архитектора Виталия Калоева, потерявшего в страшной авиакатастрофе семью и вставшего на путь мщения виновным в трагедии.

Компания «Каропрокат» выпустит НЕПРОЩЕННОГО в российский прокат 27 сентября 2018 года.

14.05.2018 Автор: Дмитрий Некрасов