Universal подписала соглашение о коротком цифровом окне в США с еще одной киносетью

Киностудия Universal продолжает гнуть свою линию, меняя правила игры на американском кинопрокатном рынке. Компания подписала соглашение о праве выпуска своих релизов на так называемом «коротком цифровом окне» с еще одной американской сетью кинотеатров. Это Cinemark − третий по величине игрок на рынке.

Соглашение предполагает следующие условия работы партнеров: если фильм студии в течение первых выходных собирает в кинопрокате более $50 млн, его выпуск в цифровой онлайн-прокат откладывается на 30 дней. Если касса оказывается меньше $50 млн − лента появится на цифровых носителях и в онлайне уже через 17 дней. В обоих случаях Universal и Cinemark получают право разделить доходы от цифровых кассовых сборов таких релизов. Для крупнобюджетных релизов сохраняются действовавшие прежде условия работы.

Напомним, ранее студия подписала похожее соглашение с крупнейшей в США киносетью AMC Theatres и уже работает с ней на новых условиях. В эпоху пандемии и явного кризиса отрасли традиционного кинопроката они оказались выгодны для обеих сторон. Соглашение позволяет Universal выпускать свои малобюджетные и среднебюджетные проекты в традиционных кинотеатрах и быстро выводить их в онлайн. Киносеть же, недобирая при традиционном прокате, получает от студии живые деньги от доходов, полученных онлайн.

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17.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline