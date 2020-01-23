Еще один российский проект едет на Берлинский кинофестиваль

Фильм Вадима Перельмана УРОКИ ФАРСИ включен в программу Berlinale Special юбилейного 70-го Берлинского кинофестиваля. Мировая премьера картины состоится 22 февраля 2020 года на центральной площадке фестиваля − Berlinale Palast.

Действие фильма происходит в 1942 году в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса – для него это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь, действительно, спасает его от расстрела, но Жиль пока не представляет, какую цену ему придется заплатить за это спасение. Немецкие солдаты приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает уехать в Иран и открыть там ресторан, как только закончится война. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на фарси. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха – еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

«Работа над проектом началась в 2013 году после того, как Тимуру Бекмамбетову попал в руки набросок сценария, написанный Ильей Цофиным, − рассказывает продюсер картины Илья Стюарт. − Изначально Тимур Бекмамбетов хотел снять эту историю сам, но впоследствии планы изменились. Режиссерское кресло оказалось свободно и только в 2017 году к проекту присоединился Вадим Перельман».

В 2018 году разработкой проекта занялась кинокомпания Hype Film, которая привлекла европейских партнеров и финансирование, а также предложила сделать фильм на немецком и французском языках. Помимо Hype Film производство осуществляли компании LM Media (Германия), One Two Films (Германия) и «Беларусьфильм» (Белоруссия). Одним из консультантов фильма стал известный немецкий историк и писатель Йорг Мюлльнер.

В Берлине фильм представят продюсер Илья Стюарт, режиссер Вадим Перельман и исполнители главных ролей Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

23.01.2020 Автор: Артур Чачелов