Фильм «Уроки фарси» исключили из гонки за «Оскар»

Драма Вадима Перельмана УРОКИ ФАРСИ, представлявшая Беларусь в гонке за «Оскаром» иностранных картин, покидает соревнование. Лента была дисквалифицирована, так как ее создатели не смогли подтвердить принадлежность большей части творческой группы к стране, которая его выдвинула.

Драма времен Второй мировой войны, мировая премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале в прошлом году, разворачивается в оккупированной Франции в 1942 году. Главный герой − бельгийский еврей, который едва избежал казни нацистской расстрельной командой, попадает в концлагерь и решает спасти свою жизнь, заявив, что он на самом деле перс. Вскоре выясняется, что молодому человеку теперь придется преподавать фарси начальнику лагеря, мечтающему открыть ресторан в Иране после окончания войны. Мужчина не знает языка, который должен преподавать, и вынужден придумывать его сам.

«Белорусский комитет и наши партнеры-продюсеры посчитали, что фильм отвечает всем необходимым требованиям для представления страны на премии «Оскар», − прокомментировал продюсер фильма Илья Стюарт. − Однако уникальность в том, что фильм является международным совместным производством с участием нескольких стран и основной язык не является официальным языком представившей его страны. Конечно, мы очень разочарованы, но уважаем решение академии».

УРОКИ ФАРСИ создавался российской компанией Hype Film совместно с берлинской компанией LM Media и «Беларусьфильмом». Мировыми продажами картины занимается Memento Films International. Фильм будет выпущен в США в 2021 году компанией Cohen Media Group, а также на всех крупных европейских территориях в первом квартале 2021 года.

УРОКИ ФАРСИ − второй фильм, который был дисквалифицирован из международной гонки художественных фильмов. Ранее из списка исключили канадского претендента FUNNY BOY режиссера Дипы Мехты. Он был снят из-за присутствия в картине большого количества английских диалогов.

Шорт-лист из 10 фильмов в международной категории художественных фильмов будет обнародован 9 февраля, а пять официальных номинантов будут объявлены 15 марта. 93-я ежегодная премия «Оскар» состоится 25 апреля.

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09.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety