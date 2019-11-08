В Хабаровске открывается первый IMAX

14 ноября в Хабаровске состоится открытие нового кинотеатра Cinema-9 с залом IMAX на 299 мест. Для Хабаровска это первый кинотеатр с технологией IMAX и 53-й по счету кинотеатр IMAX в России. Новый девятизальный мультиплекс на 1104 посадочных места расположился на последнем этаже самого большого торгового центра Хабаровска «Броско Молл» на берегу Амура.

«Мы рады объявить об открытии первого в Хабаровске и третьего по счету на Дальнем Востоке кинотеатра с технологией IMAX – на этот раз в бывшей столице Дальнего Востока, – рассказывает вице-президент корпорации IMAX по развитию бизнеса на территории России, СНГ, Индии и стран Ближнего Востока Джон Шрайнер. – Этот формат очень хорошо зарекомендовал себя во Владивостоке и других крупных городах России, и мы знаем, что для жителей такого большого города, как Хабаровск, а это свыше 600 тыс. человек, открытие первого кинотеатра IMAX станет большим и долгожданным событием».

Напомним, к июню 2019 года в мире насчитывался 1541 кинотеатр IMAX (1445 коммерческих в мультиплексах, 15 коммерческих не в мультиплексах, 81 в образовательных учреждениях) в 81 стране мира.

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08.11.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: IMAX