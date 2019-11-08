Новости


В Хабаровске открывается первый IMAX

Новый кинотеатр станет третьим IMAX для Дальнего Востока

14 ноября в Хабаровске состоится открытие нового кинотеатра Cinema-9 с залом IMAX на 299 мест. Для Хабаровска это первый кинотеатр с технологией IMAX и 53-й по счету кинотеатр IMAX в России. Новый девятизальный мультиплекс на 1104 посадочных места расположился на последнем этаже самого большого торгового центра Хабаровска «Броско Молл» на берегу Амура.

«Мы рады объявить об открытии первого в Хабаровске и третьего по счету на Дальнем Востоке кинотеатра с технологией IMAX – на этот раз в бывшей столице Дальнего Востока, – рассказывает вице-президент корпорации IMAX по развитию бизнеса на территории России, СНГ, Индии и стран Ближнего Востока Джон Шрайнер. Этот формат очень хорошо зарекомендовал себя во Владивостоке и других крупных городах России, и мы знаем, что для жителей такого большого города, как Хабаровск, а это свыше 600 тыс. человек, открытие первого кинотеатра IMAX станет большим и долгожданным событием».

Напомним, к июню 2019 года в мире насчитывался 1541 кинотеатр IMAX (1445 коммерческих в мультиплексах, 15 коммерческих не в мультиплексах, 81 в образовательных учреждениях) в 81 стране мира.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

08.11.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: IMAX

Новости по теме:

В России открывается третий премиальный IMAX Sapphire

IMAX рассказал о кассовых достижениях в России за январские праздники

Sony Pictures подписала глобальную сделку с IMAX

В Москве прошел IMAX-день

«Киномакс» проведет IMAX FEST


Самое читаемое

У «Терминатора» дела идут хуже ожиданий

Предварительная касса уикенда: «Семейка Аддамс» уверенно побеждает

Подробнее
Но его результат ниже ожиданий

Американская касса: «Терминатор: Темные судьбы» возглавляет прокат

Подробнее
Причиной стал отказ мейджоров участвовать в мероприятии

109-й Российский Кинорынок отменен

Подробнее
Но индустрия ждала большего

Международная касса: «Терминатор: Темные судьбы» в лидерах

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 