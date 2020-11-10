Американскую киноиндустрию воодушевили новости о появлении новой вакцины от коронавируса

Новости о появлении потенциально эффективной вакцины от коронавируса, распространенные фармацевтическом компанией Pfizer, чрезвычайно воодушевили американскую киноиндустрию. Впервые за время кризиса акции киносетей на бирже начали дорожать. Так, ценные бумаги AMC Theatres в понедельник поднялись на 51,4%, акции Cineworld − на 40,25%, акции Cinemark − на 45,17%, а акции IMAX − на 18,61%. До восстановления докризисной цены акций пока далеко, но произошедшее все равно восприняли как первый за долгое время хороший знак.

«Мы уже давно не слышали хороших новостей, и это безусловная хорошая новость, − говорит Рич Гельфонд, генеральный директор IMAX Entertainment. − Появление вакцины может привести к изменениям в правилах игры. Это дает нам большую ясность относительно того, когда и как эта пандемия может закончиться».

«Новости о вакцинах − это очень интересно и это сродни яркому свету в конце туннеля, − говорит Джон Фитиан, генеральный директор Национальной Ассоциации владельцев кинотеатров США (NATO), − но это длинный туннель, а многие из наших компаний едва дышат уже сейчас».

Кинотеатры в США открыты в 48 штатах, однако их финансовые показатели удручают. Многие площадки балансируют на грани банкротства. NATO прогнозирует, что до 70% малых и средних кинотеатров столкнутся с банкротством к началу 2021 года. Избежать этого можно помогла бы помощь от государства, но пока, в период послевыборной турбулентности ждать ее не стоит.

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10.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety