Создатель «Зеленой книги» собирается снимать в России

Продюсер и автор сценария ЗЕЛЕНОЙ КНИГИ Ник Валлелонга и глава независимой кинокомпании ETA Films Эрик Бреннер вместе с продюсером Александром Невским провели рабочие встречи в Министерстве культуры России и Российском экспортном центре. Директор Департамента кинематографии Ольга Любимова рассказала зарубежным кинематографистам о новых возможностях для съемок, которые открываются в России благодаря вводимой системе рибейтов. Старший эксперт по креативным индустриям АО РЭЦ Евгения Данильченко осветила подробности организации и осуществления киносъемок. В рабочих встречах также принял участие российский продюсер Аркадий Фатеев.

Валлелонга рассматривает возможность съемок в России некоторых сцен из своего нового проекта: «Я впервые в Москве и нахожусь под большим впечатлением от увиденного. Я знаю, что мой фильм ЗЕЛЕНАЯ КНИГА пользовался в России успехом, и надеюсь, что несколько сцен новой драмы ХЕДИ, над которой я сейчас работаю, мы сможем снять в России».

Организатором визита Ника Валлелонга и Эрика Бреннера в Москву стал Александр Невский, который не только играет в кино и продюсирует в Голливуде независимые приключенческие фильмы, но также является членом Голливудской ассоциации зарубежной прессы (HFPA) и голосует за присуждение премии Золотой Глобус. В этом году Невский также вошел в Комитет HFPA по просмотру фильмов на иностранном языке и провел ряд встреч с министром культуры РФ Владимиром Мединским и руководством голливудских киностудий Fox Searchlight и Entertainment Studios, которые были направлены на развитие сотрудничества между кинематографистами России и США.

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17.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Пресс-релиз