Сериал «Вампиры средней полосы» вошел в конкурсную программу Series Mania

Оригинальный сериал START о семье вампиров из Смоленска вошел в одну из конкурсных программ крупнейшего европейского смотра игровых сериалов — Series Mania.

«Вампиры средней полосы» поборются за звание лучшего сериала и специальный приз жюри в секции International Panorama, в которой представлены 15 проектов. Кроме сериала START, это проект BBC и CANAL+ — Time, сериал Dr.Death видеосервисов Peacock и Starzplay (2020), в котором сыграл Алек Болдуин, проект Amazon Prime Video Kevin Can F**k Himself и другие.

Фестиваль Series Mania пройдет в 11-й раз. Ежегодно его посещают более 70 000 зрителей и профессионалов индустрии, на фестивале проходят мировые и международные премьеры знаковых сериалов. В состав жюри входили Ума Турман и Адам Скотт.

Премьера сериала «Вампиры средней полосы» состоялась на START в марте этого года. Главные герои — семья вампиров во главе с дедом Славой (Юрий Стоянов). Они живут в Смоленске. Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной российской семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней... Мирная жизнь смоленских вампиров оказывается под угрозой. В конце апреля 2021 года было объявлено о запуске второго сезона, съемки которого начнутся весной 2022 года.

Сериал «Вампиры средней полосы» — один из лидеров по просмотра на START, а также самый обсуждаемый сериал весны по данным платформы аналитики социальных медиа YouScan.

Напомним, сегодня, 1 июля, на другом международном фестивале — Série Series во французском Фонтенбло — состоится показ первого эпизода оригинального сериала START «Контейнер». Série Series показывает лучшие европейские сериалы, премьера которых состоялась недавно или которые еще находятся в производстве. Кроме «Контейнера» на фестивале будут представлены сериалы «Я могу тебя уничтожить» (HBO, BBC One), «Это грех» (Channel 4), «Штисель» (3 сезон, Netflix), «Леонардо» (сопродюсер — Sony Pictures) и другие. «Контейнер» стал единственным участником фестиваля из России.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

01.07.2021 Автор: Виолетта Палий