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В США «Веном 2» уходит на осень

Sony не решилась выпускать картину на прежней дате летом

Sony Pictures объявила о решении изменить дату выпуска фильма ВЕНОМ 2. Лента была заявлена на уикенде 24-25 июня, однако теперь в США она выйдет не раньше 17 сентября. На новом сентябрьском уикенде ВЕНОМА 2 у Sony был заявлен фильм MAN FROM TORONTO. Сейчас лента осталась без даты.

Решение о новой дате выпуска фильма в России ожидается в ближайшее время. Есть вероятность того, что она будет отличаться от американской, так как у нас на уикенде 16 сентября уже заявлено два студийных проекта с большим кассовым потенциалом − ДЮНА от Warner Bros. и UPI и детектив СМЕРТЬ НА НИЛЕ от Disney Studios. Впрочем, любой из проектов также еще может переехать.  

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18.03.2021 Автор: Артур Чачелов

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