Директор по кинопрокату «Централ Партнершип» прокомментировал успехи «Пары из будущего» и «Бати»

Комедийные релизы ЦПШ стали главным выбором для целевой аудитории в конце февраля и начале марта. В интервью БК Павел Верещагин рассказал об особенностях продвижения хитов последних двух недель - картин ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО и БАТЯ.

Поздравляем вас с отличными результатами ПАРЫ ИЗ БУДУЩЕГО! Как вы оцениваете старт фильма? Насколько результаты совпали с вашими ожиданиями?

Спасибо! Мы довольны результатом. Сборы по итогам выходных совпали с нашими ожиданиями. Несмотря на высокую конкуренцию, нам удалось выйти лидером среди отечественных новинок.

В чем вы видите причины такого преимущества над конкурентами?

Мы считаем, что основными составляющими успеха являются: высокое качество картины производства студии ТРИТЭ Никиты Михалкова, хороший сценарий, отличная режиссура Алексея Нужного, прекрасный актерский ансамбль и поддержка наших партнеров - холдинга ВГТРК. Оригинальный концепт и правильно спланированная рекламная кампания с учетом праздничного уикенда также позволили завоевать внимание зрителей.

Как вы выстраивали рекламную кампанию релиза с учетом усиленной конкуренции на уикенде в жанровом сегменте?

В рекламной кампании нам было важно выделиться не только среди жанровых конкурентов на дате, но и дистанцироваться от большого количества комедий, которые выходили в широкий прокат до нас. Мы строили кампанию на понятной идее: «пронзительная комедия с Буруновым и Ароновой в главных ролях – лучший подарок на 8 марта».

Каким вы прогнозируете «сарафан» картины? Как, по-вашему, фильм будет работать в ближайшие недели?

Сборы картины за первый уикенд и реакции зрителей, которые мы наблюдаем в социальных сетях, уже заложили необходимый фундамент для положительного «сарафана». Мы рассчитываем на длинный прокат.

На счету ЦПШ две из трех успешных отечественных комедий последних недель. Несколько других аналогичных релизов зритель почти проигнорировал. Как вам кажется, почему кроме ПАРЫ ИЗ БУДУЩЕГО также сильно «выстрелил» фильм БАТЯ?

Когда к нам пришел продюсер фильма Гавриил Гордеев и показал картину, у нас не осталось сомнений, что БАТЯ − потенциальный кассовый хит. Это смешная, добрая, вызывающая ностальгию комедия, которая попала в сердца зрителей. Выпустив фильм с превью 18 февраля при поддержке холдинга «Газпром-медиа», нам удалось запустить мощный положительный «сарафан». Падение на втором уикенде было минимальным, и фильм до сих пор продолжает работать.

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09.03.2021 Автор: Никита Никитин