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«Верность» вошла в основную программу Роттердамского фестиваля

49-й ежегодный смотр пройдет с 22 января по 2 февраля 2020 года

Фильм Нигины Сайфуллаевой ВЕРНОСТЬ, совместный проект кинокомпаний Premier Studios и «Друг друга», вошел в основную программу Voices Международного Роттердамского кинофестиваля. 49-й ежегодный фестиваль пройдет в Нидерландах с 22 января по 2 февраля 2020 года. 

«Участие в Роттердамском фестивале — это большая честь и большая удача. Роттердам активно работает с молодым кино и часто именно там открываются новые имена для европейского зрителя, – рассказывает продюсер картины Сергей Корнихин. – Для нас это в первую очередь признание того, что высказывание Нигины Сайфуллаевой актуально не только для российского зрителя (что мы видим по полностью распроданным предпремьерным показам в Москве и Санкт-Петербурге и по очень положительным отзывам зрителей, критиков и прессы), но и для европейского культурного контекста. Мы с нетерпением ждем фестиваля и с международным сейлз-агентом приложим все усилия для того, чтобы после фестиваля картину показали европейскому зрителю — мы сейчас активно обсуждаем прокат в нескольких странах Европы». 

В российский прокат самый откровенный фильм об отношениях выйдет 31 октября.

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30.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: WDSSPR

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