Cтуденческий фестиваль ВГИК объявил победителей и призеров российского этапа

Объявлены победители первого этапа 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Традиционно фестиваль открылся творческим соревнованием студентов ВГИК. 19 октября стартовал отборочный этап, в котором участвовали 173 фильма, представленных мастерскими главной киношколы страны. 28 и 29 октября прошедшие предварительный отбор фильмы оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли кинокритики, продюсеры, сценаристы и режиссеры. А 30 октября жюри объявило имена победителей ─ тех, кто в будущем может стать новыми звездами отечественного кино.

Призы первого этапа присуждены в 13 номинациях:

Обладателем Гран-при российского этапа фестиваля стала режиссер Атана Агрба, фильм Я ХОЧУ ТЕБЕ ЧТО-ТО СКАЗАТЬ, мастерская С.А. Соловьева.

Приз «За лучшую работу режиссера в игровом фильме» ─ НАД ГОРОДОМ режиссер Малика Мухамеджан, мастерская А.А. Эшпая и В.А. Фенченко.

За лучшую работу режиссера в неигровом фильме – МАМ! режиссер Ваге Микаелян, мастерская С.В. Мирошниченко и С.Л. Зоновой.

Студенческое жюри, в которое вошли представители Высших курсов сценаристов и режиссеров, Московского государственного университета, МХАТ, ГИТИС, НИУ «Высшая школа экономики» и ВГИК, также назвало своего фаворита. Приз студенческого жюри – МОНАТИКА ЗНАЕШЬ? Алёна Шмелева, мастерская А.А. Эшпая и В.А. Фенченко.

Также на фестивале были присуждены специальные призы:

Диплом фонда поддержки неигрового кино имени Романа Кармена – документальный фильм ДЕВЯНОСТО ПЕРВЫЙ Олеся Епишина, мастерская Б.Я. Караджева и Е.И. Резникова

Специальный приз имени В.Я. Бахмутского «В поисках утраченного…» – Светлане Белкиной, Анастасии Васильевой, Матвею Горбунову, Юлиане Гримуте, Анне Колосовой, Никите Лаптеву, Богдане Никитюк экранизации цикла Максима Яковлева «Фрески», мастерская А.Г. Плоткиной

Специальный приз имени Ю.А. Михайлова – Саба Капанадзе АПОКРИФ, мастерская А.А. Худякова.

Специальный приз имени С.В. Лазарука «За поиск средств художественной выразительности киноязыка» – фильму БЫТЬ ВИКТОРОМ ПЕЛЕВИНЫМ... КЕМ-КЕМ?, Иван Толстой, мастерская С.А. Соловьева

Всего жюри оценивало 67 фильмов, общий хронометраж которых составил 13 часов.

Победители первого этапа фестиваля ВГИК получили почетное право представить Россию и побороться за награды второго этапа – международного конкурса. Он состоится 16-20 ноября. В этом году за то, чтобы получить приз этого престижного кинофорума, борются молодые кинематографисты из 40 стран. В оргкомитет фестиваля поступило рекордное количество заявок: 345 от 140 киношкол. Из них для участия в конкурсе эксперты отобрали 55 короткометражных студенческих фильмов от 49 киношкол. Призы будут присуждены за лучшую кинопрограмму, лучший игровой фильм, лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм.

Параллельно вместе с международным конкурсом будет проходить 16 Международный театральный конкурс. В нем участвуют ВТУ им. Щепкина, театральный институт им Б. Щукина, ГИТИС, ВГИК, Школа-студия МХАТ, Академия музыки имени Яначека (Чешская Республика); Национальная академия театрального и киноискусства (Республика Болгария); Факультет драматических искусств (Республика Сербия); Пекинская киноакадемия (Китайская народная республика).

Кино- и театральные работы в этом году транслируются на сайте фестиваля https://2020.vgikfestival.com/. Онлайн-трансляция в таких масштабах в рамках фестиваля организована впервые.

Подведение итогов фестиваля состоится 20 ноября – в этот день будут названы победители. Победа в столь престижном мероприятии ─ шанс проявить себя в мире большого кино.

Организаторы фестиваля: Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, Продюсерский центр «ВГИК-Дебют», АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда Президентских грантов, Правительства Москвы, Национального Фонда поддержки правообладателей и «МТС Медиа», дочерней компании Группы МТС, развивающей ее медиаактивы и телевизионные продукты.

Спонсором 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК стала компания «Иннопрактика», которая впервые в истории фестиваля учредила денежный приз в спецноминации «ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».

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31.10.2020 Автор: Артур Чачелов