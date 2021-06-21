IVI и ViacomCBS Networks подписали соглашение о работе в России

Сервис IVI совместно с международным медиахолдингом ViacomCBS Networks International запускает подписку Paramount Play для пользователей онлайн-кинотеатра в России.



C июня зрители IVI получают доступ к стриминговой платформе Paramount Play, включающей в себя масштабную библиотеку международного контента самых разных жанров, в числе которых: документальные фильмы, развлекательные и детские шоу от таких брендов ViacomCBS как Nickelodeon, Paramount, MTV, Awesomeness и других. Также первые в России для пользователей IVI будет доступна часть премьер от брендов Telefe и Smithsonian.



Иван Гринин, директор по контенту онлайн-кинотеатра IVI: «Онлайн-кинотеатр IVI заботится о том, чтобы предлагать пользователям качественный разнообразный контент. Стратегическое партнерство с ViacomCBS Networks International – отличная возможность удовлетворить широкий запрос аудитории. По подписке Paramount Play можно найти огромное разнообразие контента для зрителей всех возрастов. Теперь у российской аудитории появилась возможность следить за еще большим количеством проектов и получить доступ к высококачественному международному контенту».



Елена Бальмонт, старший вице-президент ViacomCBS Networks International в России, странах СНГ, Балтии, Украине и Грузии, прокомментировала: «Мы рады, что наше многолетнее партнерство с IVI расширяется и что мы выходим на новый уровень в сегменте стримингового вещания. Теперь у зрителей появилась дополнительная возможность смотреть хиты от брендов ViacomCBS с помощью подписки Paramount Play в сервисе IVI».

Также в подписке доступны линейные телеканалы Nickelodeon, Nick Jr., MTV и Paramount Comedy.

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21.06.2021 Автор: Виолетта Палий