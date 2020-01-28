Австралийская Village Roadshow может сменить владельца

Рынок продорлжает генерировать новости о крупных слияниях и поглощениях. Австралийская медиакомпания Village Roadshow Limited, в состав которого входит ряд киностудий, кинотеатров и тематических парков, получила предложение о слиянии от частного акционерного фонда BGH. Ранее аналогичное предложение было сделано другой финансовой группой − Pacific Equity Partners, которое оценивало VRL в $3,9 за акцию. BGH предлагает $4 за акцию. Таким образом, компания оценена в $781 млн австралийских долларов или $528 млн. Интересно, что ранее интерес к компании проявлял еще один игрок, Quadrant PE, но он быстро сошел с дистанции.

Руководство VRL сейчас внимательно рассматривает оба предложения. При этом нет гарантии, что та или иная сделка будет заключена.

Предложение о поглощении поступило на фоне осложнений у VRL, связанных с падением акций, конфликтом между членами семьи, контролирующими ее головной пакет акций, а также вступлением с 1 января в должность генерального директора Кларка Кирби.

Участник Австралийской фондовой биржи, Village Roadshow Limited владеет 31% Нью-Йоркской производственной и сейлз-компании FilmNation, 24% акций североамериканской сети кинотеатров iPic (обанкротилась в августе), и 20% производственной кинокомпании Village Roadshow Entertainment Group (VREG). Остальные 80% VREG с 2017 года контролируются Нью-Йоркской компанией Vine Alternative Investments. Одним из самых ценных активов корпорации является комплекс кинопавильонов на Золотом побережье Австралии, который давно облюбовали для работы голливудские киногиганты.

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28.01.2020 Автор: Никита Никитин