Мартовские продажи VOD в США достигли рекордных значений

По данным торгового консорциума Digital Entertainment Group, продажи фильмов через Интернет достигли в марте рекордного уровня, сообщает Deadline. Высоким спросом у американцев пользовались блокбастеры ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ и 1917, а также драма ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА.

Статистика DEG, как правило, не включает заказы в формате Premium VOD, когда фильм предоставляется по премиальной цене по причине короткого окна или полного его отсутствия. Но при этом в мартовский отчет включены данные по фильмам ВПЕРЕД и БЛАДШОТ, которые успели стартовать в кинотеатрах в первой половине марта.

Общий объем расходов пользователей на приобретение контента, включая полную покупку фильмов (EST − Electronic Sell-Through) и заказы VOD, достиг $596 млн, что на 48% больше, чем было в марте прошлого года. Валовый объем потребительских расходов на домашние развлечения в США за первые три месяца 2020-го равен $6,9 млрд, что на 15% больше, чем за аналогичный период годом ранее. По данным IHS Markit, потребительские расходы на стриминг посредством подписок в первом квартале текущего года выросли на 27% по сравнению с аналогичным показателем 2019-го.

При этом по-прежнему не приходится говорить о достаточной прозрачности онлайн-рынка контента. В условиях пандемии коронавируса студии крайне неохотно делятся своим контентом со сторонними платформами (особенно это касается Disney). Вместо данных от транзакционных продаж такие платформы измеряют свою выручку ростом подписчиков, средним доходом на одного пользователя и другими показателями. Кроме того, если учесть продажи DVD и Blu-ray, то картина первого квартала выглядит уже не столь обнадеживающе. Общий объем продаж рынка физических носителей упал за месяц на 7% и составил около $1,4 млрд. Большинство торговых точек, вынужденных закрыться в марте, а также крупные интернет-магазины вроде Amazon с начала кризиса уделяют приоритетное внимание поставкам товаров, напрямую связанных с пандемией.

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07.05.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline