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Закон об онлайн-кинотеатрах могут смягчить формулировками

Это выведет из-под его действия соцсети и YouTube

Минкомсвязь и ФАС предложили смягчить закон об онлайн-кинотеатрах, пришет РБК. Ведомства предлагают законотворцам уточнить формулировки, что поможет либерализировать будущий закон и вывести из-под его действия соцсети и популярные сервисы вроде YouTube. При этом, степени либерализации, которые предлагают Минкомсвязь и ФАС, разные.

Минкомсвязь предложила лишь уточнить ряд положений законопроекта. В текущей версии документа из-под действия закона выводятся сервисы, предоставляющие «доступ исключительно к аудиовизуальной продукции, размещаемой пользователями – физическими лицами». Предполагалось, что под это определение попадут соцсети и YouTube, но и там, и там аудитовизуальную продукцию размещают не только физические лица, но и компании. Так что министерство предложило заменить слово «исключительно» на слово «преимущественно».

ФАС хочет пойти еще дальше и вывести из-под регулирования Ivi.ru, Megogo, Okko и подобные им сервисы. Служба предложила не распространять закон на ресурсы, если половина и более их пользователей – жители России или компания – организатор сервиса распространяет за рубежом продукцию, созданную на территории России. «ФАС исходит из необходимости защиты безопасности российских пользователей, защиты внутреннего рынка России, обеспечения роста конкурентоспособности российских товаров, работ и услуг на международном рынке», – пояснила РБК начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы Елена Заева.

03.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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