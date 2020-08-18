Первый, «Россия 1» и СТС объединят усилия по продвижению «Вратаря галактики»

Федеральные телеканалы выступят единым фронтом, приложив совместные усилия в вопросах продвижения российского кино в кинотеатрах. Об этом заявлено на пресс-конференции ТАСС, посвященной выходу в прокат фантастического фильма ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ, которая состоялась в Москве во вторник, 18 августа. О подготовке к премьере первого большого посткарантинного проекта, новых инструментах поддержки кинопроката, последствиях ограничительных мер для киноиндустрии и развитии отрасли после пандемии рассказали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, первый заместитель генерального директора ВГТРК, генеральный директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский, генеральный директор телеканала СТС Вячеслав Муругов, глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, а также режиссер и продюсер Джаник Файзиев.

Антон Златопольский отметил, что такой состав сильных игроков медиарынка собирается вместе впервые за долгое время. По его словам, это случилось потому, что каждый из участников считает своим долгом помочь первому крупному отечественному кинорелизу. Он заметил, что пока между партнерами в альянсе не поднимались вопросы распределения прав на показы и разработки медиапланов, но важен сам факт такого уровня поддержки. «Наша задача отправить всем зрителям такое послание, такой правильный сигнал, чтобы они захотели пойти на этот фильм в кинотеатр», − отметил Златопольский.

«Мы смотрим шире, чем просто участие каналов в промо, это участие целых холдингов», − заметил Вячеслав Муругов. Он обратил внимание, что такое сотрудничество позволит охватить все доступные аудитории. «СТС Медиа», в частности, планирует в промокампании затронуть как телеэфир, так и социальные сети телеканалов.

Константин Эрнст отметил, что кинематограф − одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса зон: люди не могли снимать запланированное, многие новые проекты «откинуты на год». Кинопрокат также пока не восстановился − кинотеатры работают далеко не все и не везде, а кассовые сборы значительно уступают прошлогодним показателям. Последнее, по словам Эрнста, происходит из-за того, что в августе мало интересных широкой публике релизов, а ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ − как раз тот самый проект, который может заставить пойти людей в кинотеатр. Генпродюсер Первого канала назвал проект блокбастером, который сейчас «как подольские курсанты брошен под колеса танков». «Фильм безусловно является мощным проектом на все типы аудитории. Мы постараемся сделать так, чтобы не заметить его выход было невозможно», − заключил Эрнст.

Продюсер Сергей Сельянов посетовал, что нынешний кризис оказался страшнее, чем предыдущие, так как затронул не только финансовые вопросы, но и саму возможность работы индустрии. Он заметил, что никто уже и не планирует выходить на рекордные показатели кассовых сборов, но выразил надежду, что отрасли все же удастся хотя бы немного сократить потери, получив реальную поддержку тех, от кого ее ждут − прежде всего руководителей регионов, которые пока даже не задумываются о том, чтобы разрешить кинотеатрам открыться. Сельянов уверен, что кинотеатры не так опасны, как кажется, и потому их нужно открывать по всей стране и возвращать зрителям хорошие эмоции.

Антон Златопольский сказал, что подобный альянсовый подход по продвижению кино не первый и наверняка не последний случай. При этом участники конференции отметили, что не могут сказать, будет ли такая же поддержка у других осенних проектов. Константин Эрнст добавил, что она возможна, в случае, если это потребуется индустрии.

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18.08.2020 Автор: Артур Чачелов