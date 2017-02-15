«Время первых» выйдет в апреле

Министерство культуры РФ, решением специального совета из экспертов, имена которых не анонсируются, готово выдать прокатное удостоверение фильму продюсера Тимура Бекмамбетова ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, сообщают «Ведомости». В таком случае проект компании СТВ САЛЮТ-7, заявлявленный в релизной сетке на 6 апреля, неделей ранее ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ, будет вынужден сместиться на осень, предположительно октябрь – месяц, когда выходили такие космические фильмы, как ГРАВИТАЦИЯ, ИНТЕРСТЕЛЛАР и МАРСИАНИН.

Два эти российских фильма о космосе внезапно совпали по срокам проката – выход обоих приурочен ко Дню космонавтики (12 апреля). Это стало проблемой не только для их продюсеров, но и для чиновников: обе картины частично профинансировал Фонд кино. Каждый год в прокат выходит всего несколько таких отечественных фильмов-событий с большим бюджетом. Если картины по столь схожей тематике будут стартовать практически одновременно, то недоберут часть денег, а значит, государственные деньги будут потрачены впустую, решили чиновники. Им и самим создателям картин оставалось только выбрать, какой фильм должен выйти в прокате первым – то есть в апреле.

Последние несколько месяцев сотрудники минкультуры и Фонда кино убеждали продюсеров договориться между собой и развести сроки проката. В ситуацию вмешалась даже администрация президента – первый заместитель ее руководителя Сергей Кириенко в конце марта провел специальную встречу с продюсерами обеих картин.

При этом еще в конце прошлого года Попечительский совет Фонда кино (в этот главный исполнительный орган фонда входят и представители Минкультуры) решил, что в крайнем случае обратится к своему экспертному совету. Совет из 20 человек (двое не голосовали ввиду конфликта интересов) собирался 6 февраля, и большинство его членов сочли «аудиторно более привлекательным» именно САЛЮТ-7, рассказали «Ведомостям» два члена совета и подтвердил исполнительный директор фонда Антон Малышев. Но Фонд кино может только рекомендовать продюсерам те или иные сроки проката, тогда как у министерства есть более жесткие меры воздействия: чиновники могут выдать или не выдать фильму прокатное удостоверение на определенные даты. Без такого документа российские кинотеатры не могут показывать ни один фильм.

Министерство культуры же изначально склонялось к тому, чтобы первым в прокат вышел фильм ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. Так, например, в протоколе экспертного совета Фонда кино отдельно указано мнение руководителя департамента кинематографии Минкультуры Вячеслава Тельнова. Он не входит в экспертный совет фонда, но присутствовал на его последнем заседании и отдал предпочтение ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ (его голос не учитывался при общем подсчете).

Уже после заседания экспертного совета Фонда министерство собрало собственный экспертный совет, объяснил «Ведомостям» представитель этого ведомства. И большинство членов этого совета проголосовали за ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, утверждает он. Назвать имена членов совета он не смог: это «продюсеры, прокатчики и режиссеры». При этом у министерства есть постоянно действующий совет по прокатным удостоверениям, он эту ситуацию не рассматривал.

Компании «Базелевс» и СТВ от комментариев пока воздерживаются, обновлений в график релизов по этим фильмам от дистрибьюторов не поступало, информации о прокатных удостоверениях на ВРЕМЯ ПЕРВЫХ и САЛЮТ-7 на сайте Министерства культуры РФ в настоящий момент не обнаружено.

15.02.2017

Источник: Ведомости