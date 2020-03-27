У Департамента кинематографии Минкультуры появился руководитель

На сайте Министерства культуры появилась информация о новом руководителе Департамента кинематографии. Временно исполняющим эти обязанности назначен Денис Агаронов. Отрасли он мало известен, сферой кинематографа ранее он не занимался.

Денис Агаронов родился 22 апреля 1983 года в городе Мытыщи Московской области, выпускник МГИМО. В 2008 году стал старшим госинспектором в сфере авторского права, смежных прав авторского права и смежных прав Управления надзора правоприменительной деятельности в сфере массовых коммуникаций Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия в Москве. В 2014 он занял должность заместителя председателя Госкомрегистра Крыма. До лета 2016 года возглавлял Бюро технической инвентаризации Крыма.

Напомним, ранее Департамент кинематографии Минкультуры возглавляла Ольга Любимова, ставшая в начале года министром культуры.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

27.03.2020 Автор: Артур Чачелов