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У Департамента кинематографии Минкультуры появился руководитель

Временно исполняющим обязанности назначен Денис Агаронов

На сайте Министерства культуры появилась информация о новом руководителе Департамента кинематографии. Временно исполняющим эти обязанности назначен Денис Агаронов. Отрасли он мало известен, сферой кинематографа ранее он не занимался.

Денис Агаронов родился 22 апреля 1983 года в городе Мытыщи Московской области, выпускник МГИМО. В 2008 году стал старшим госинспектором в сфере авторского права, смежных прав авторского права и смежных прав Управления надзора правоприменительной деятельности в сфере массовых коммуникаций Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия в Москве. В 2014 он занял должность заместителя председателя Госкомрегистра Крыма. До лета 2016 года возглавлял Бюро технической инвентаризации Крыма.

Напомним, ранее Департамент кинематографии Минкультуры возглавляла Ольга Любимова, ставшая в начале года министром культуры. 

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27.03.2020 Автор: Артур Чачелов

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