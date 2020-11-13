Warner Bros. задумалась о дальнейшей судьбе «Чудо-женщины: 1984»

Кинокомпания Warner Bros. рассматривает два варианта развития событий, связанных с дальнейшей судьбой фантастического экшна ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984. Сейчас лента запланирована в выпуску на 24-25 декабря 2020 года, однако ухудшающаяся обстановка с распространением коронавируса в США и во всем мире, ставит крест на возможности проекта заработать на этой дате достаточный для нее бокс-офис. Инсайдеры сообщают, что Warner Bros. задумалась над тем, чтобы вновь перенести кинотеатральный релиз проекта − на этот раз до лета 2021 года. Второй рассматриваемый вариант − выпуск картины в кинотеатрах на заявленной дате везде, где это будет возможно, а затем − ранний выход проекта на видеосервисе HBO Max в январе.
В пользу первого варианта говорит твердое намерение студии показать кино на большом экране, о котором она говорила не раз. К этому же подталкивают обнадеживающие новости о появлении рабочего варианта вакцины, который может быть пущен в массовое применение в начале следующего года. Второй вариант тоже несет определенную выгоду. Во-первых, студия снова поддержит партнеры-кинотеатры, многие из которых без крупных релизов до следующего лета могут и не дожить. Кроме того, азиатские рынки уже сейчас способны ставить кассовые рекорды. А во-вторых, ранний выпуск такого проекта на HBO Max − мощный катализатор для дальнейшего развития сервиса, которому непросто выдерживать конкуренцию с Netflix, Amazon и Disney+.
Официально Warner Bros. пока не подтверждает ни информацию о переносе, ни о раннем выпуске ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ: 1984 на стриминге. Однако, очевидно, что обсуждение вышеназванных вариантов ведется всерьез и решение о судьбе картины будет принято в скором времени.
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13.11.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Variety
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