Warner Bros. гарантировала кинематографистам выплаты за показы фильмов в онлайне

Warner Bros. ведет активную работу по уменьшению негатива, возникшего в индустрии из-за решения компании выпустить в 2021 году все свои блокбастеры на сервисе HBO Max параллельно с их выходом в кинопрокат. Студия разработала особый план компенсации кинематографистам, чтобы гарантировать создателям картин предполагаемые доходы, которых они, как ожидается, лишатся из-за выхода фильмов на стриминге.

Обычно финальные выплаты большинства создателей фильмов в Голливуде связаны с результатом, полученном лентой в кинопрокате. В новой схеме от Warner Bros. все иначе. Когда фильмы выйдут по предложенной студией гибридной схеме проката, каждый, кто имеет право на бонус, получит его в размере половины того, что обычно выплачивается при классическом выпуске в прокат. А дальше те, кто обычно участвует в прибыли от кассовых сборов, будут продолжать это делать, получая проценты от продаж на VOD и в онлайне. НВО Max также будет платить студии гонорар за право показа блокбастера в течение 31 дня, и деньги от этого резерва будут разделены не только с теми, кто участвует в прибыли от картины, но и с актерами и съемочной группой.

Новая схема выплат от Warner Bros. является временной. Инсайдеры издания Bloomberg говорят, что после 2021 года студия планирует вернуться к старой контрактной модели. Это создает риск, при котором партнеры привыкают к более высоким гарантированным платежам, а студия не может их долго выдерживать. Чтобы покрыть дополнительные расходы, Warner перераспределит деньги с некоторых производств, которые были закрыты в этом году. Совместное использование лицензионного сбора HBO Max с членами групп и сценаристами − еще одно временное изменение. Члены съемочной группы обычно не участвуют в кассовых сборах, но получают часть средств с продаж на домашних носителях.

Оказалось, что новый расклад устраивает большинство − инсайдеры сообщают, что компания близка к разрешению споров со многими сторонами. Ранее The Hollywood Reporter сообщил, что Warner Bros. также близка к сделке с Legendary Entertainment, которая утрясет все разногласия и правовые казусы, связанные с фильмами ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА и ДЮНА. Скорее всего, эти фильмы будут выпущены по схеме, отличающейся о той гибридной, что студия недавно анонсировала.

И все же напряженность между Warner Bros. и кинематографистами остается. Она связана не только с финансовой стороной вопроса. Многие из кинематографистов были расстроены потерей возможности показать свои фильмы в классическом кинотеатральном формате. Ведь многие влиятельные творцы из индустрии зачастую отказывались от более выгодных финансовых предложений стримингов только из-за того, что те не гарантировали выпуска их будущих картин на больших экранах. Интересно, что сама студия, как выяснилось, искренне полагала, что имеет право выпускать свои фильмы на HBO Max без согласия своих партнеров. Однако из-за поднявшейся волны скандалов она теперь вынуждена корректировать контракты так, чтобы предлагать партнерам более выгодные условия.

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10.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Bloomberg